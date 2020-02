GF Vip, flirt tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: arriva la reazione dell’ex marito di lei, Francesco Sarcina, l’indiscrezione bomba.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip sta regalando davvero grandi emozioni e continui colpi di scena. Grandi protagonisti finora sono stati sicuramente Pago e Serena, con la loro storia d’amore naufragata a Temptation Island Vip e ricominciata proprio nella casa più spiata d’Italia. Nella scorsa puntata, la Enardu è stata eliminata, mentre Pago è finito in nomination e in questi giorni non sono mancati commenti non proprio positivi su di lui da parte di alcuni suoi ‘coinquilini’. Insomma, se da un lato la storia tra Pago e Serena rischia di uscire definitivamente di scena con la prossima puntata, un altro flirt sta tenendo vivo l’interesse del pubblico in queste settimane. Si tratta di quello tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due stanno facendo sognare i fan del programma con i loro baci appassionati e tutti sperano che tra loro nasca l’amore. Mentre Paolo è completamente libero e pronto ad innamorarsi, però, Clizia ha un passato ‘ingombrante’. Poco fa è arrivata la notizia della reazione di Francesco Sarcina, ex marito della Incorvaia, alla storia che lei sta vivendo nella casa: ecco l’indiscrezione che svela tutto.

GF Vip, ecco la reazione di Francesco Sarcina alla storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: l’indiscrezione

La storia tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sta facendo sognare il pubblico del Grande Fratello Vip. I due sono stati travolti dalla passione e continuano questa loro conoscenza a suon di baci appassionati e momenti romantici di coppia. Fuori dalla casa, intanto, sono tanti a commentare questo flirt. Dopo l’ingresso dei genitori di Paolo, che hanno detto la loro ai diretti interessati, sono arrivate le parole dell’uomo che stava frequentando la siciliana prima del suo ingresso nella casa. Ora, infine, è arrivata anche la reazione dell’ex marito della Incorvaia, il cantante Francesco Sarcina. Lui e l’influencer hanno una bambina e la loro rottura ha avuto diversi strascichi, come ha raccontato la stessa Clizia nella casa.

Secondo l’indiscrezione diffusa da Alberto Dandolo sul settimanale ‘Oggi’, Sarcina non sarebbe affatto contento della frequentazione nata tra la sua ex e il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, tanto che sarebbe anche pronto a chiedere un chiarimento con lei. Dobbiamo dunque aspettarci che il leader de Le Vibrazioni entri nella casa in una delle prossime dirette per parlare con Clizia? Non ci resta che attendere le puntate future e scoprirlo insieme.