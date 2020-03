GF Vip, Antonella contro tutti: il durissimo sfogo notturno della Elia, che si è scagliata contro la maggior parte degli altri inquilini con parole pesanti.

Antonella Elia è sicuramente una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip. L’ex soubrette di Mike Bongiorno ha una personalità forte e decisa, che spesso l’ha messa contro gli altri concorrenti. Antonella, infatti, fin dall’inizio è stata protagonista di furiose liti con i suoi ‘coinquilini’. La prima rivalità è stata quella con Fernanda Lessa, che è ancora oggi molto forte, nonostante le due per un periodo si fossero riappacificate. Ma la brasiliana non è la sola ad aver litigato con la Elia. Tutti ricordano sicuramente il durissimo scontro con Clizia Incorvaia e quello con Patrick, che è continuato anche durante una diretta, arrivando a toni davvero molto alti. Anche con Adriana Volpe la Elia ha un rapporto ‘particolare’, fatto di continui alti e bassi. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri è stata vicino ad Antonella in diversi momenti, compreso quello in cui ha scoperto il presunto tradimento del fidanzato Pietro Delle Piane, ma si è anche più volte scagliata contro di lei. Questa notte le due hanno avuto un chiarimento, che però non sembra essere servito a molto. La Elia, in particolare, ha avuto un duro sfogo, durante il quale ha attaccato con parole pesanti la maggior parte dei concorrenti.

GF Vip, Antonella Elia contro tutti: il duro sfogo notturno con Adriana Volpe, parole pesanti sugli altri inquilini

Questa notte è stata piuttosto lunga per Antonella Elia e Adriana Volpe, che hanno avuto un chiarimento in camera da letto, senza però riuscire del tutto a capirsi. Le due donne hanno parlato del loro rapporto e del fatto che si siano più volte scontrate. Secondo la Elia, Adriana è sempre d’accordo con i suoi ‘nemici’ e non l’ha mai difesa. La conduttrice, dalla sua, trova le reazioni di Antonella eccessive e, in particolare quando c’è stata la lite con Patrick, ha ritenuto il suo atteggiamento ‘istigatore’. Ma non è finita qui. Le due si sono confrontate anche sul rapporto che hanno con gli altri inquilini e Antonella Elia ne ha avute davvero per tutti. Parole dure per Licia Nunez, che ha definito una stratega abile ad avvicinarsi alla gente nei momenti giusti e capace di colpire il suo nemico dopo averlo studiato; commenti pesanti anche per Patrick, ‘un giullare che non fa niente dalla mattina alla sera’, ha detto Antonella. La soubrette non ha risparmiato quasi nessuno, dicendo di Fernanda Lessa che è una donna cattiva, e che nonostante stia facendo un percorso importante, avrebbe fatto meglio a curarsi a casa sua. Non si è salvata nemmeno Clizia. Quando Adriana le ha fatto notare che aveva esagerato con la siciliana in occasione della loro lite, Antonella ha sottolineato che era stata l’influencer a reagire in maniera esagerata, portando lei a sbottare.

“Ma non ti viene il dubbio che sia tu l’isterica?”, ha chiesto Adriana Volpe, causando la replica piccata della Elia, che le ha detto di tornarsene dai suoi amici. “Io sono istintiva, voi andate d’accordo per convenienza e per tornaconto”. Insomma, la situazione è tutt’altro che serena e stasera ne vedremo certamente delle belle.