GF Vip, la compagna di Licia Nunez sbotta sui social: il gesto che ha visto nella casa non le è andato affatto giù, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Nonostante la situazione estremamente delicata e particolare che l’Italia sta vivendo, il Grande Fratello Vip continua, anche proprio per permettere alla gente un po’ di svago in un periodo così difficile. I concorrenti, reclusi ormai da oltre due mesi, sono stati informati di quello che sta accadendo nel Paese e hanno ricevuto alcuni messaggi da parte dei propri cari, che li hanno esortati a non mollare e a continuare a intrattenere il pubblico come hanno fatto finora. Tante le risate e i momenti divertenti che tutti gli ‘inquilini’ regalano quotidianamente a chi li segue. Ma non mancano, come sempre, anche le liti e le tensioni. Nelle ultime ore, ad esempio, c’è stato un momento di grande sconforto per Licia Nunez, che è finita in lacrime nel confessionale dopo che Adriana, Paola e Antonella hanno scherzato tra di loro, imitando se stesse e altre concorrenti, compresa Licia. Lei non ha preso bene questo gesto ed è stata seguita a ruota dalla sua compagna Barbara Eboli, che si è duramente sfogata sui social, scagliandosi contro le altre donne della casa e facendo un ‘particolare’ appello: ecco le sue parole.

GF Vip, la compagna di Licia Nunez sbotta contro Adriana, Antonella e Paola: lo scherzo non le è andato proprio giù

Barbara Eboli e Licia Nunez stanno insieme da 2 anni e 8 mesi. Le due hanno attraversato un momento difficile all’inizio del GF Vip, quando Licia ha incontrato la sua ex Imma Battaglia, oggi moglie di Eva Grimaldi. A Barbara non è piaciuto che la sua compagna parlasse sempre di Imma in casa e ha fatto un post molto duro su Instagram, ‘minacciando’ di prendere la sua strada. Poi un incontro chiarificatore tra le due durante una puntata ha rimesso tutto a posto. Da quel momento Barbara sostiene Licia in ogni modo, dedicandole continui messaggi sui social. Ieri, dopo lo scherzo di Adriana, Antonella e Paola, la Eboli non ne ha potuto più ed è intervenuta con forza su Instagram, pubblicando il video di Licia in lacrime, accompagnato da una dura didascalia.

“Se il gioco delle imitazioni ha portato a questo, direi che è uno scherzo di me***a”, ha scritto Barbara. Ma non è tutto. La Eboli ha fatto anche un appello nelle sue storie Instagram, proprio per sostenere la sua compagna.

Le parole di Barbara sono molto forti e fanno riferimento a veri e propri ‘abusi’ che secondo lei Licia starebbe subendo. Siete d’accordo con il suo sfogo?