Adriana Volpe, la struggente dedica per suo suocero: ‘Io rinasco in te’

A poche settimane dal terribile lutto, Adriana Volpe ha voluto fare una struggente dedica social a suo suocero Ernesto Parli: parole da brividi.

A poche settimane dalla morte di suo suocero Ernesto Parli, Adriana Volpe è ritornata sul suo account social ufficiale per dedicare al padre di suo marito una dedica davvero da brividi. Certo, appena abbandonata la casa del Grande Fratello Vip ed appena diffusa la notizia del terribile lutto, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori che, in un momento così drammatico e delicato della sua vita, non le hanno affatto mancare il loro affetto. Qualche ora fa, però, la romana ha voluto fare una dedica più che emozionante a suo suocero. Con un breve video che raccoglie le foto della sua famiglia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip riservato all’uomo una canzone davvero da brividi. Ecco tutti i dettagli.

Adriana Volpe, la struggente dedica social per suo suocero Ernesto Parli

In una recente intervista per il settimanale ‘Chi’, Adriana Volpe non aveva nascosto il suo dolore per il terribile lutto che l’ha colpita diverse settimane fa. La morte di suo suocero è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Ed è per questo motivo che, da come dichiarato in prima persona al giornale di Alfonso Signorini, ancora adesso è molto provata. Com’è giusto che sia, ovviamente. Il vuoto lasciato dall’ex presidente della squadra di calcio è davvero enorme. E perciò, qualche ora fa, Adriana ha voluto fargli una dedica davvero da brividi sul suo canale social ufficiale.

Condividendo un breve video, in cui sono raggruppate tutte le foto di Adriana Volpe, di sua figlia Gisele e suo marito Roberto Parli, con in sottofondo la canzone scritta da Marco Profeta, amico della romana, ‘Io rinasco in te’, l’ex conduttrice della Rai ha voluto dedicare delle parole davvero speciali per suo suocero.

Il messaggio di Adriana per i concorrenti del GF Vip

Era il 19 Marzo quando Adriana, dopo essere stata chiamata in confessionale, ha deciso di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. ‘La mia famiglia ha bisogno di me’, ha detto la romana quando ha salutato i suoi coinquilini. Tuttavia, a pochi giorni dalla sua uscita, la conduttrice televisiva ha voluto riservare loro delle parole incredibili. Mirate, tra l’altro, a sottolineare lo speciale rapporto che aveva instaurato con ciascun di loro. Andato in onda durante la diretta della diciottesima puntata del reality di Canale 5, la bella Adriana ha strappato una lacrima sul viso ad ogni concorrente.