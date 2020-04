Durante la puntata di ieri di Che Tempo che Fa, Luca Argentero ha parlato del successo della serie televisiva Doc-Nelle tue Mani: ecco cosa dice a riguardo.

Nonostante la Santa Pasqua, Fabio Fazio ha deciso di andare ugualmente in onda con il suo Che Tempo che Fa. Dopo aver iniziato l’appuntamento di Domenica 12 Aprile con un discorso commovente per tutte quelle persone che, a causa di quest’emergenza Coronavirus hanno perso i loro familiari, il conduttore televisivo ha offerto ampio spazio al virologo Roberto Burioni che, come al solito, ci ha dato importanti informazioni sul Covid-19, il buon Fazio ha offerto un’ampia gamma di ospiti incredibili. A partire, quindi, da Tiziano Ferro che, in quest’occasione, ha voluto lanciare un appello al Governo. Fino a Luca Argentero, protagonista indiscusso della serie televisiva di successo di Rai Uno Doc-Nelle tue Mani. Ecco cosa ha rivelato a tal proposito l’attore che interpreta il ruolo di Andrea Fanti.

Luca Argentero a Che Tempo che Fa: il successo di Doc-Nelle tue Mani

Nonostante le riprese di Doc – Nelle tue Mani siano stato bloccate per l’emergenza Coronavirus e, quindi, fino a questo momento non c’è alcun finale, il successo che sta riscuotendo la serie televisiva è davvero considerevole. Non soltanto perché, come ben sapete, la storia raccontata dalla fiction è una storia reale. Andrea Fanti, ruolo interpretato da Luca Argentero, è Pierdante Piccioni, un medico che, in seguito ad un incidente, ha perso gran parte della memoria. Ma anche per il cast stellare che è stato scelto per narrare questa storia. A partire, quindi, dall’ex concorrente del Grande Fratello. Fino a Matilde Gioli, Gianmarco Saurino e tanti altri ancora. Ma non solo. Perché, stando a quanto dichiarato dal protagonista principale della fiction in diretta televisiva a Che Tempo che Fa, il motivo è forte e chiaro.

‘I messaggi che ho ricevuto in questi giorni parlano di identificazione nei confronti di questa storia’, dice Luca Argentero nel parlare del successo di Doc – Nelle tue Mani. E, soprattutto, nello spiegare quanto sia importante l’empatia in questo tipo lavoro. ‘Era assurdo immaginarsi dei numeri del genere’, conclude l’attore per descrivere l’enorme successo per questo capolavoro televisivo.