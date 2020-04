Sabrina Ferilli, la foto del passato: com’è cambiata negli anni

Sabrina Ferilli, ecco una foto del passato della bellissima e famosissima attrice romana: com’è cambiata nel corso degli anni.

Non ha bisogno di presentazioni, Sabrina Ferilli. Amatissima e famosissima per il suo ruolo da attrice, la bella romana, soprattutto quest’anno, si è fatta apprezzare e conoscere ancora di più grazie alla sua partecipazione a Tu si que Vales. In qualità di capo della giuria popolare, la Ferilli ha saputo regalare dei siparietti davvero incredibili e, soprattutto, super esilaranti con la sua amica Maria De Filippi. Sempre bellissima ed elegantissima con i suoi outfit da capogiro, Sabrina ha saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano anche grazie al sua fascino. Ma ve la ricordate com’era nel passato? Perché, ammettiamolo, nonostante non sia più una bambina, la romana gode di una bellezza più unica che rara, ma siete curiosi di vederla com’era un po’ di anni fa? Si? Tranquilli, vi mostriamo noi la foto.

Sabrina Ferilli, la foto del passato: la trasformazione di questi anni

Da questa sera, mercoledì 15 Aprile, potremmo ammirare la bellezza di Sabrina Ferilli e la simpatia di tutta la squadra di Tu si que Vales su Canale 5. A causa dell’emergenza Coronavirus, sono davvero numerosi i programmi di intrattenimento che allieteranno e faranno divertire il pubblico italiano con le loro repliche. Non soltanto, quindi, I Cesaroni e quant’altro, ma anche il divertente show condotto da Belen Rodriguez. Come ben sapete, per un altro consecutivo, il programma del sabato sera ha riscosso un successo davvero inaudito. Merito, senza alcun dubbio, dei conduttori d’eccezione e dei quattro giurati. Ma non solo. Perché presenza fissa e, soprattutto, speciale di quest’edizione è stata Sabrina Ferilli. Come capo della giuria popolare, l’attrice romana ha tenuto incollati i milioni di telespettatori italiani allo schermo per la sua simpatia e, soprattutto, per la sua bellezza. Ma ve la ricordate com’era nel passato? Come dicevamo precedentemente, ancora adesso, la Ferilli gode di un fascino davvero unico, ma com’era qualche anno fa? Guardiamo insieme questa foto:

Ebbene si. È proprio così che Sabrina Ferilli appariva nel 2006. Che dire? Beh, assolutamente nulla! In suddetto scatto riproposto in alto, l’attrice è davvero spettacolare. Come lo è ancora adesso, sia chiaro. Seppure, infatti, siano passati ben 14 anni da questa foto, la romana continua ad essere davvero bellissima. Insomma, passano gli anni, ma tu, cara Sabrina, resti sempre la stessa. Dicci, qual è il tuo segreto di bellezza?

Chi è suo marito Flavio Cattaneo?

Sapete che non è affatto single, Sabrina Ferilli? L’attrice romana, infatti, si è sposata in gran segreto nel 2011 con Flavio Cattaneo, un dirigente ed imprenditore italiano. I due si sono conosciuti nel 2005 durante le riprese della fiction Dalila. E da quel momento non si sono più lasciati.

