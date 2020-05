In prossimità di Amici Speciali, Irama si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione su Maria De Filippi: ecco cosa ha dichiarato.

Come raccontato in uno dei nostri recenti articoli, Irama sarà uno dei protagonisti di Amici Speciali. Dopo la versione ‘celebrities’ e la versione classica del medesimo talent di Canale 5, Maria De Filippi ha ‘architettato’ una formula davvero inedita: alcuni concorrenti delle precedenti edizioni del talent hanno la possibilità di gareggiare tra di loro. Tra i diversi nomi di cui vi abbiamo dato ampie notizie, è spuntato anche il nome di Irama. Ebbene si. L’ex vincitore di Amici della diciassettesima edizione sarà uno dei concorrenti del talent. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche settimana dal debutto, si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione su Maria De Filippi. ‘Mi sento legato a lei’, ha detto Filippo in una recente intervista per Di Più Tv. Ma non solo. Ecco cosa ha dichiarato sulla regina di Mediaset nel minimo dettaglio.

Irama, l’inaspettata rivelazione su Maria De Filippi a pochi giorni da Amici Speciali

È uno dei cantautori più amati ed apprezzati del panorama musicale, Irama. Con le sue hit ‘Nera’, ‘Bella da Morire’ e tante altre ancora, l’ex vincitore di Amici ha fatto ballare ed innamorare tantissimi suoi fans. Non è un caso, infatti, se, appena uscito dalla scuola di Canale 5, il suo successo è stato immediato e, soprattutto, spropositato. I suoi singoli, infatti, in un batter baleno, conquistano e, di conseguenza, scalano le classifiche. Ed è per questo motivo che, insieme a tantissimi altri suoi colleghi, il giovane Filippo sarà uno dei protagonisti di Amici Speciali. Tuttavia, a poche settimane dall’inizio di questa nuova formula del talent, il cantante si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione su Maria De Filippi. Sappiamo che la regina di Mediaset ha un istinto materno con tutti i ragazzi di Amici. Lo ha testimoniato, ad esempio, Gaia subito dopo la sua vittoria. E lo ha confermato anche lo stesso Irama in questa intervista a Di Più Tv. Ed è per questo che, infatti, l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha anche dichiarato: ‘Mi sento indissolubilmente legato a lei’. Ma non solo. Perché, sulle pagine del settimanale, il cantante ha anche ribadito che prova gelosia nel sapere che magari la De Filippi abbia potuto dare, nel passato o magari può farlo nel futuro, gli stessi e medesimi consigli che ha dato a lui.

‘Maria De Filippi mi ha ridato la forza per credere in me e mi ha insegnato tantissimo. Mi ha insegnato, per esempio, a non avere paura di mostrare me stesso’, ha continuato a sottolineare Irama, ‘giustificando’, quindi, le sue parole.