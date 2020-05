Antonio Zequila, l’ex compagna Marina Fadda smentisce le nozze: “Non lo sposerò”, ecco le parole della dentista sarda al settimanale ‘Chi’.

Antonio Zequila è stato senza alcun dubbio uno dei protagonisti dell’ultimo Grande Fratello Vip. Personaggio molto discusso, Zequila si è trovato in disaccordo con molti dei suoi compagni di viaggio, arrivando anche a durissimi scontri. La persona con cui ha avuto più problemi è stata la vincitrice Paola Di Benedetto, con la quale ha litigato in maniera pesante. Non sono mancati battibecchi anche con Antonella Elia, Sossio Aruta, col quale ha avuto un pesante botta e risposta durante la finale, e con altri protagonisti che non hanno gradito il suo atteggiamento, considerandolo troppo egocentrico. Tantissimi, però, sono anche i fan del noto attore, che è arrivato fino alla semifinale del reality. Durante il suo lungo percorso, Zequila ha parlato molto della sua ex compagna Marina Fadda, dicendo di amarla ancora. In una delle ultime puntate, si è anche inginocchiato in diretta tv per chiederle la mano dopo aver ricevuto una sua lettera. Da allora, tutti si sono convinti che, una volta fuori dalla casa, Zequila avrebbe sposato la sua compagna. Ma le cose stanno realmente così? Ecco le parole di Marina al settimanale ‘Chi’.

Antonio Zequila, la storica compagna Marina Fadda smentisce le nozze a ‘Chi’: “Non lo sposerò”, ecco le sue parole

Antonio Zequila ha sempre parlato di Marina Fadda durante il suo percorso al Grande Fratello Vip, definendola la donna della sua vita. Anche se al momento del suo ingresso nella casa non la sentiva da 5 mesi, Zequila si è detto ancora innamorato della sua storica compagna, tanto da farle una proposta di matrimonio in diretta tv. Tutti, da allora, hanno sempre pensato che presto l’attore sarebbe convolato a nozze con la dentista sarda che gli ha rapito il cuore. Lei, però, ha smentito questa notizia in un’intervista al settimanale ‘Chi’, dicendo che non ha intenzione di sposare Zequila, pur provando un grande affetto nei suoi confronti: “Devo fare una smentita importante”, ha detto Marina, “io non ho mai acconsentito e non ho mai parlato di nozze, questa è solo una sua idea. Mi spiace, ma non lo sposerò. Questo equivoco non toglie nulla, comunque, all’affetto che provo per Antonio”.

Le parole di Marina suonano come una doccia gelata per Antonio Zequila. Come reagirà il famoso attore a queste dichiarazioni?