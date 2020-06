Laura Chiatti, splendido annuncio a sorpresa: i fan esplodono di gioia

Pochissime ore fa, Laura Chiatti ha fatto uno splendido annuncio a sorpresa su Instagram: i suoi followers sono completamente esplosi di gioia.

Laura Chiatti, ammettiamolo, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attrice di numerosi ed apprezzatissimi successi, decanta di un clamore davvero incredibile. Anche su Instagram, sapete? Con un profilo social ufficiale che conta più di 1 milioni di followers, la bellissima moglie di Marco Bocci non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi sostenitori. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando la giovanissima attrice ha voluto dare uno splendido annuncio a sorpresa. Su Instagram, infatti, la Chiatti condivide davvero di tutto. A partire, quindi, da splendide fotografie che testimoniano la sua infinita bellezza fino a tutto ciò che riguarda la sua sfera lavorativa e familiare. È proprio per questo motivo che, quindi, non ha potuto fare a meno di condividere questa gioia con coloro che la seguono costantemente e quotidianamente. Ma di che cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Laura Chiatti, splendido annuncio a sorpresa: di che cosa si tratta

Come dicevamo precedentemente quindi, Laura Chiatti non perde mai occasione di poter mostrare la sua attività su Instagram. Spesso e volentieri protagonista di incantevoli scatti fotografici o di incredibili sfoghi, la moglie di Marco Bocci è solita intrattenere il suo pubblico social con tutto ciò che le capita ed, ovviamente, la riguarda. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Quando ha voluto dare a tutti i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si. Laura Chiatti è ritornata sul set. Come ben sapete, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato tutto sospeso. Non soltanto, quindi, programmi televisivi e tanto altro ancora, ma anche set cinematografici e tutto ciò che riguarda la recitazione. Tuttavia, ritornati ad un pizzico di normalità, non si è potuto fare a meno di riprendere a lavorare anche per tutti gli artisti. E lo dimostra chiaramente questa foto della Chiatti. Non sappiamo esattamente a cosa stia lavorando. E, soprattutto, quando sarà visibile a tutti questo suo ultimo lavoro. Fatto sta che il suo annuncio a sorpresa è stato completamente preso in modo più che positivo da parte di tutti i suoi sostenitori. Che, com’è giusto che sia, non vedono l’ora di rivederla nuovamente in azione.

L’inaspettato commento su Uomini e Donne

Uomini e Donne, si sa, è uno dei programmi televisivi più seguito da tutti gli italiani. E ce lo ha confermato anche Laura Chiatti. In una sua recente intervista ‘Chi’, la giovanissima attrice ha chiaramente espresso la sua opinione sul dating show di Canale 5.