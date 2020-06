Pochissime ore fa, Benedetta Rossi è stata ripresa durante un’operazione di ‘pronto soccorso capelli’: sapete come si è mostrata su Instagram?

La chiave del successo di Benedetta Rossi, ammettiamolo, è proprio questa: la semplicità e la spontaneità. Oltre a condividere succulente e gustosissime ricette, la famosa ed apprezzatissima food blogger è solita intrattenere i suoi sostenitori con tutto ciò che riguarda anche la sua vita privata. Spesso e volentieri, la Rossi aggiorna i suoi followers sulle condizioni di salute del suo cane Nuvola. Oppure, condivide simpatici ed imperdibili siparietti in compagnia di suo marito Marco. Ma non solo. Perché è anche solita raccontare tutto quello che compie quotidianamente. Ecco. È proprio per questo motivo che, mentre il buon Gentili la riprendeva con il suo telefono cellulare, Benedetta si è mostrata durante un’operazione di ‘pronto soccorso capelli’. Ebbene si. Anche la food blogger ha sentito la necessità di affidarsi alla sua parrucchiere di fiducia, che tra l’altro è sua zia, data la giornata impegnativa e super movimentata di oggi. Ecco, ma sapete come si è mostrata? Scopriamolo insieme.

Benedetta Rossi, ‘pronto soccorso capelli’: cosa è successo

Data la giornata super impegnativa e, soprattutto, molto movimentata che, in occasione della pubblicazione del suo nuovo libro, Benedetta Rossi ha trascorso oggi, ha ritenuto necessario sottoporsi ad un’operazione di ‘pronto soccorso capelli’. Sono proprio queste le parole che Marco Gentili, suo marito, ha utilizzato mentre riprendeva la food blogger intenta a farsi applicare la tinta sui suoi capelli. Ebbene si. Così come Diletta Leotta, anche la conduttrice televisiva di ‘Fatto in casa per voi’ ha deciso di apportare delle piccole modifiche ai suoi capelli. E, soprattutto, coprire quei capelli bianchi che, a detta del buon Gentili, erano davvero tantissimi.

E così, grazie all’aiuto di sua zia che di professione fa la parrucchiera, Benedetta Rossi è riuscita a cambiare il look. A detta di suo marito Marco, i capelli bianchi erano davvero tantissimi. E, dato l’arrivo dell’editore e di un fotografo per gli scatti del suo nuovo libro, la food blogger ha ritenuto necessario risolvere questo piccolo ‘problema’. ‘Avevo la ricrescita’, ha iniziato a dire la conduttrice televisiva a tutti i suoi telespettatori su Instagram. ‘Non si sapeva più che colore aveva ai capelli’, ha prontamente ribattuto il buon Marco con un chiaro tono ironico. E così dopo aver applicato una tinta a color caffé per coprirli e, soprattutto, aver dato anche dei colpi di luce, la simpaticissima Rossi è pronta per un vero e proprio figurone. Noi non vediamo l’ora di vederla sulla copertina del suo nuovo libro, voi?