Pochissime ore fa, Elena Sofia Ricci ha dato uno splendido annuncio a sorpresa a tutti i suoi followers: la notizia tanto attesa è finalmente arrivata.

Elena Sofia Ricci, lo sappiamo, è una delle attrici italiane più amate ed apprezzate in assoluto. Protagonista di numerosi serie televisive e film di successo, la bella e simpaticissima fiorentina continua a detenere un seguito davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram, sapete? Ebbene si. Con un profilo ricco di followers e, soprattutto, di incredibili momenti che riguardano la sua vita lavorativa e non, la Ricci non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Perché è proprio sul suo canale social ufficiale che, pochissime ore fa, l’attrice ha voluto condividere con loro uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Semplice: del suo lavoro. Reduce dall’incredibile successo della fiction ‘Vivi e Lascia Vivere’, la bella Elena ha confermato una notizia davvero stupenda a tutti i suoi sostenitori. Inevitabile e, soprattutto, più che scontata la loro reazione. Ecco di che cosa parliamo.

Elena Sofia Ricci, splendido annuncio a sorpresa ai suoi fan: di che cosa si tratta

Da poco è terminata ‘Vivi e Lascia Vivere’, eppure Elena Sofia Ricci è davvero irrefrenabile. Come testimoniato da una sua recentissima fotografia condivisa sul suo canale social ufficiale, sembrerebbe che immediatamente l’attrice fiorentina si sia messa a lavorare. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di dare ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. ‘Che Dio ci Aiuti’ è pronto a ritornare in onda su Rai Uno. In realtà, erano già diverse settimane che si vociferava di un proseguimento della famosa ed apprezzatissima fiction televisiva, adesso, però, ne abbiamo praticamente la conferma. Non sappiamo, ovviamente, quando andranno in onda i nuovi episodi. Ai sostenitori della serie, però, importa sapere che, ancora per una nuova stagione, Elena Sofia Ricci e la bravissima Valeria Fabrizi allieteranno ancora le loro serate.

Vivi e Lascia Vivere 2 ci sarà?

Appurato, quindi, che la serie televisiva ‘Che Dio ci Aiuti 6’ si farà, cosa sappiamo della seconda stagione de ‘Vivi e Lascia Vivere’? La messa in onda della prima stagione è terminata da pochissimi mesi e, come ben sapete, ha riscosso un successo davvero assoluto. Per questo motivo, le avventure di Laura proseguiranno? Al momento, non sappiamo ancora nulla. Certo, il regista della serie è convinto di volerla continuare. A differenza dell’attrice principale. Che, fino a questo momento, ha dichiarato di essere impegnata in altri progetti.