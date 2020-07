In una delle sue ultime IG Stories, Ilary Blasi si lascia immortalare con un abito scollato e un ‘particolare’ dettaglio che cattura l’attenzione.

Una cosa è certa: Ilary Blasi sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. In attesa di vederla nuovamente sul piccolo schermo al timone de L’Isola dei Famosi al posto di Alessia Marcuzzi, la bellissima moglie di Francesco Totti continua ad essere molto attiva sul suo canale social ufficiale. Spesso e volentieri, come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex letterina di Passaparola è solita condividere con i suoi sostenitori tutto ciò che la riguarda. Non soltanto, quindi, imperdibili siparietti ‘telefonici’ con suo marito Francesco Totti o incantevoli scatti che descrivono la sua immensa bellezza, ma anche foto che mostrano i suoi eccezionali outfit. L’ultimo, ad esempio, risale a pochissimi istanti fa. Quando, durante una calda serata d’estate, l’ex colonna portante del Grande Fratello Vip mostra un look davvero da far girare la testa. Non soltanto il suo abito è molto scollato, ma presenta anche un dettaglio che cattura immediatamente l’attenzione.

Ilary Blasi, abito scollato e quel dettaglio che ‘colpisce’: che schianto!

Sempre protagonista di incantevoli scatti fotografici, pochissimi istanti fa, Ilary Blasi ne ha condiviso un altro davvero mozzafiato. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, la famiglia Totti è finalmente in vacanza. E così oltre a condividere degli scatti in costume davvero incredibili, l’ex letterina di Passaparola si diletta a pubblicare foto che mostrano alla grande i suoi outfit. Lo ha fatto anche poco fa sul suo canale social ufficiale. È in un locale, da come si può chiaramente vedere, e per l’occasione la Blasi ha scelto un look davvero da capogiro. Diamoci uno sguardo insieme.

Con indosso un abito scollato, composta da top a forma di corpetto e pantaloni leggermente più ampi sulle caviglie, Ilary Blasi ha sfoggiato un look davvero straordinario. Tuttavia, c’è un ‘particolare’ dettaglio che può assolutamente passare inosservato. E che, tra l’altro, è lei stessa che mette in evidenza.

Per una serata davvero speciale, Ilary Blasi ha scelto un look speciale abbellito da un paio di scarpe davvero splendide. Per noi, d’altra parte come al solito, il suo outfit è totalmente approvato. Voi che ne pensate?

Avete mai visto sua mamma?

Ilary Blasi, lo sappiamo, non ha mai nascosto di essere particolarmente legata alle sue sorelle, con le quali, spesso e volentieri, si riprende su Instagram, a sua mamma e al suo papà. Ecco, a proposito di questo: avete mai visto la madre della bellissima Blasi? Si chiama Daniela, come vi abbiamo raccontato in un nostro recentissimo articolo, e la somiglianza con la moglie di Francesco Totti è davvero impressionante.