Serena Enardu risponde alla domanda ‘indiscreta’ dei suoi fan: “Siete pazzeschi!”, poi svela il retroscena inedito, ecco le sue parole.

Serena Enardu ha fatto parlare molto di sé negli ultimi mesi. L’ex tronista di Uomini e Donne, è stata grande protagonista nella casa del Grande Fratello Vip insieme al suo ex Pago. Entrata nella casa nel tentativo di riconquistarlo dopo la rottura a Temptation Island Vip, Serena è riuscita a tornare con lui, ma la loro storia è naufragata, forse definitivamente, pochi mesi dopo l’uscita dal reality. I due si sarebbero lasciati per alcuni messaggi che Pago avrebbe trovato sul cellulare della sua compagna, così come raccontato dal cantautore, anche se Serena in alcune storie Instagram ha negato che le cose siano andate esattamente così, fornendo la sua versione dei fatti. L’unica certezza è che ora i due non stanno più insieme e Pago ha lasciato la casa della Enardu. Poco fa quest’ultima, sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, ha deciso di dedicarsi alle domande dei fan e ne ha ricevuta una particolarmente ‘indiscreta’, alla quale però ha risposto, svelando un inedito retroscena che la riguarda: ecco le sue parole.

Serena Enardu risponde alla domanda ‘indiscreta’ dei fan su Instagram: ecco le sue parole nel dettaglio

Serena Enardu è sempre presente e attiva su Instagram e dedica diverso tempo ai suoi followers, mostrando loro tutto quello che fa nella sua vita quotidiana, nella quale si divide tra il lavoro, suo figlio Tommaso e la sua famiglia. Lei e la sua gemella Elga hanno festeggiato il compleanno pochi giorni fa e Serena ha postato su Instagram ogni momento di quella giornata. Poco fa, invece, l’ex tronista ha deciso di rispondere alle domande e alle curiosità dei suoi followers, aprendosi come sempre con grande sincerità e schiettezza. Una delle domande che le sono arrivate è stata particolarmente ‘indiscreta’, ma Serena non si è tirata indietro. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Eccovi accontentati! Uno dei followers di Serena le ha chiesto se la casa in cui vive sia un suo acquisto o un’eredità ricevuta dalla famiglia. Una domanda decisamente ‘particolare’, alla quale la Enardu ha scelto di rispondere: “Siete pazzeschi”, ha detto ridendo l’ex tronista, “Comunque l’ho comprata con il mio lavoro, tutta col mio lavoro. Ho dato un acconto che ho messo da parte con tanta difficoltà e il resto mutuo”.

Serena ha risposto, dunque, con la massima sincerità, andando anche nel dettaglio e svelando dei retroscena inediti. Cosa ne pensate delle sue parole?