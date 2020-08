Anna Tatangelo, spunta la dedica inaspettata: “E’ stata un’estate con alti e bassi ma…”, parole da brividi, ecco il post della cantante su Instagram.

Anna Tatangelo è un’artista molto amata e apprezzata del nostro panorama musicale.La sua splendida voce e le sue canzoni hanno fatto innamorare e continuano ad emozionare il pubblico. Oltre ad essere amata per il suo talento, Anna è anche una bellissima donna e spesso pubblica scatti mozzafiato sul suo profilo Instagram, che conta ben 1 milione e 600mila followers. Numeri importanti, che dimostrano l’enorme successo della cantante. Anche la vita privata della Tatangelo è finita spesso sotto i riflettori, anche se lei è sempre molto riservata sul suo ambito sentimentale. Negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la fine della sua relazione con il collega Gigi D’Alessio, che durava da circa 15 anni. I due hanno un figlio, Andrea, nato nel 2010. A marzo Anna ha annunciato la separazione dal suo compagno e poi si è mostrata con un look completamente diverso, cancellando anche tutte le vecchie foto su Instagram. Un cambiamento davvero radicale, insomma, tanto che molti pensavano ci fosse un nuovo amore per lei. Riservata come sempre, Anna ha smentito i rumors sul suo conto. Ora, però, sul suo profilo, si è lasciata andare a una dedica inaspettata. Siete curiosi di sapere a chi è rivolta?

Anna Tatangelo, spunta la dedica inaspettata: “E’ stata un’estate con alti e bassi ma…”, ecco il post da brividi

Anna Tatangelo è sempre molto presente e attiva su Instagram, dove pubblica diversi momenti della sua vita quotidiana e del suo lavoro. In questi giorni ha vissuto momenti difficili quando sua madre, dopo una caduta in casa, si è fratturata la mandibola. Niente di grave, per fortuna, ma di sicuro un bello spavento per l’artista, che poco fa invece ha usato i social per fare una dedica a una persona molto speciale. La Tatangelo ha voluto infatti augurare pubblicamente buon compleanno a suo fratello Giuseppe, pubblicando alcune foto in cui è felice e sorridente insieme a lui: “Tanti auguri Bro”, ha scritto, “E’ stata un’estate con alti e bassi, ma sono felice perché so sempre dove posso trovare un sorriso vero”.

Solitamente poco incline alle esternazioni publiche, Anna ha lasciato tutti senza parole con questa dedica inaspettata e da brividi, che ha sicuramente emozionato suo fratello e i suoi tantissimi fan. Tra la Tatangelo e Giuseppe sembra esserci un rapporto davvero speciale. Lo pensate anche voi?