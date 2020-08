Alessia Marcuzzi, spunta un retroscena sul suo matrimonio: non lo aveva mai rivelato prima, ecco cosa ha detto la conduttrice in merito al rapporto con suo marito Paolo Calabresi Marconi.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico. Dopo le vacanza estive, durante le quali è finita sotto i riflettori per un presunto flirt con Stefano De Martino poi smentito dai diretti interessati e anche da Belen Rodriguez, Alessia è pronta a tornare in tv con la nuova, attesissima, edizione di Temptation Island. Un’edizione ‘nip’, come dimostra la scelta delle 6 coppie protagoniste, nessuna delle quali è già conosciuta dal pubblico. La Marcuzzi sarà al timone del programma e accompagnerà le coppie nel loro viaggio nei sentimenti. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, la conduttrice ha raccontato il motivo per cui lei e Maria De Filippi hanno optato per coppie non famose, svelando anche le parole che la De Filippi le ha detto prima di partire col programma. Non solo però, perché Alessia ha anche raccontato un retroscena mai rivelato prima, che riguarda il suo rapporto col marito Paolo Calabresi Marconi. Siete curiosi di sapere cosa ha detto?

Alessia Marcuzzi, spunta un retroscena mai rivelato prima: c’entra il suo rapporto col marito Paolo Calabresi Marconi

Alessia Marcuzzi è finita al centro dei rumors negli ultimi mesi per una presunta crisi col marito Paolo Calabresi Marconi. I due sembravano distanti, ma poi hanno mostrato sui social di essere più uniti che mai, pubblicando inequivocabili foto e video di coppia. Ora, poco prima di partire per l’avventura di Temptation Island, Alessia ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha svelato alcuni retroscena sul suo rappporto con il marito. “Sono gelosissima”, ha raccontato per la prima volta, “agisco sempre di pancia, d’istinto”, ha poi aggiunto la Marcuzzi. Secondo la conduttrice, infatti, “se non c’è neanche un pizzico di gelosia in un rapporto, qualcosa non va”. Alessia ha anche dichiarato che l’esperienza di condurre Temptation Island è ‘terapeutica’ anche per lei, che ha un ruolo un po’ da ‘psicologa’.

Le parole della Marcuzzi sono risultate inaspettate per molti suoi fan. La conduttrice, infatti, è sempre calma e apparentemente riflessiva, per cui non tutti immaginavano questa sua fortissima gelosia nei confronti del marito. Nessun dubbio, dunque, sul fatto che tra Alessia e Paolo proceda tutto a gonfie vele e che i due non stiano vivendo nessuna crisi. Siete contenti?