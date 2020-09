A distanza di diverso tempo dalla loro separazione, sembrerebbe che Cecilia ed Ignazio si siano nuovamente incontrati: la conferma è arrivata poco fa.

Stanno completamente catturando l’attenzione di tutti, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Da quando si è diffusa la notizia della loro crisi e della loro separazione, l’ex coppia del Grande Fratello Vip ha letteralmente i riflettori puntati addosso. Tutti, infatti, sono più che curiosi di scoprire come andranno a finire le cose tra di loro. E, soprattutto, se il loro amore è più forte di tutto quanto sta accadendo in questo ultimo periodo. Così come su Belen e Stefano, anche su di loro si è detta ogni cosa. Si è parlato di tradimento con una nota attrice e di un presunto flirt con una modella argentina, ma è vero tutto questo? Ovviamente, non lo sappiamo. Fatto sta che, come raccontato in un nostro recente articolo, i due sembrerebbero essere intenzionati ad un ritorno di fiamma. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco la conferma appena arrivata.

Ignazio e Cecilia, la conferma è appena arrivata: la rivelazione clamorosa

Già nei giorni scorsi, come dicevamo precedentemente, vi abbiamo parlato di un presunto ritorno di fiamma tra Cecilia ed Ignazio. Ecco, a quanto pare, sembrerebbe essere proprio così. A darcene la conferma è stato il profilo social ufficiale di ‘Giornalettisimo’. Stando a quanto raccontato in questo ultimo post su Instagram, sembrerebbe che l’ex concorrente del Grand Fratello Vip, di ritorno dal Portogallo per lavoro, non abbia potuto fare a meno di incontrare la sua ex compagna per cercare di riconquistare il cuore della bellissima argentina. A quanto pare, infatti, i due avrebbero cenato insieme in un ristorante milanese. E sembrerebbe che abbiamo realmente intenzione di riprovarci. ‘C’è un alt per la coppia che non ha mostrato lunghe effusioni e affetto’, tiene a sottolineare Giornalettismo. Che, tuttavia, conferma la volontà da parte di entrambi di recuperare il loro rapporto.

‘È stato Ignazio a tornare da Cecilia che per ora ha chiesto il tempo giusto per riaccendere il suo cuore’, conclude il post sul presunto ritorno di fiamma tra l’argentina e il giovane ciclista. Insomma, sembrerebbe che i presupposti ci siano tutti. Come andrà a finire?