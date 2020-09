L’avete riconosciuta? Qui era in braccio alla sua mamma, oggi è una meravigliosa artista, ecco di chi si tratta, non lo immaginereste mai!

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che si divertono spesso e volentieri a pubblicare le loro foto del passato. Scatti in cui si mostrano adolescenti, o bambini, a volte anche insieme ai loro familiari. E’ sempre divertente scoprire come sono cambiati i vip nel tempo e cosa, nel loro aspetto, è rimasto immutato. Spesso i cambiamenti sono evidenti e piuttosto drastici, mentre altre volte è davvero facile riconoscerli. La bambina ritratta in questa foto è una splendida e amatissima artista. Nello scatto è in braccio alla sua mamma, alla quale è particolarmente legata ancora oggi. E’ stata lei stessa a pubblicare la foto sul suo profilo Twitter in occasione del compleanno della madre, per farle gli auguri. Nell’immagine ha un simpatico caschetto castano, ma è davvero difficile riconoscerla. Avete provato a capire chi è? Se non ci siete riusciti, vi aiutiamo noi!

Nella foto spuntata sul suo profilo Twitter, questa splendida artista è in braccio alla sua bella mamma. Oggi, anche lei è madre di un bellissimo bambino di nome Andrea, nato dalla sua relazione con Gigi D’Alessio. Beh, adesso non ci sono più dubbi, stiamo parlando proprio di lei, la bellissima Anna Tatangelo! Voce da brividi e bellezza mozzafiato, Anna è una delle cantanti più apprezzate del nostro panorama musicale e nell’ultimo periodo è tornata alla ribalta con il nuovo singolo ‘Guapo’, in collaborazione con il rapper Geolier. Sempre molto presente e attiva sui social, Anna pubblica spesso immagini della sua famiglia, a cui è legatissima. In questo caso, ha condiviso su Twitter questo scatto per fare gli auguri alla madre Palmira in occasione dei suoi 60 anni. Quest’estate la donna è stata vittima di una brutta caduta e si è fratturata la mandibola, facendo spaventare la sua famiglia, ma fortunatamente poi tutto è andato per il meglio.

Nella foto insieme alla sua mamma, la Tatangelo è davvero molto diversa ed è decisamente difficile da identificare, ma ha la stessa espressione che la caratterizza ancora oggi, sempre semplice e dolce. Voi l’avevate riconosciuta?