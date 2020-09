Roberto Valbuzzi, incidente durante la serata: lo chef di ‘Cortesie per gli ospiti’ costretto a fermarsi con l’auto, cos’è successo

‘Cortesie per gli Ospiti‘, nel corso degli ultimi anni è diventato un vero cult del canale Real Time, con le sue sfide tra gli ospiti. In ogni puntata si sfidano 4 ospiti a suon di bon ton, cucina e dettagli. Il cast del programma vede come giudici: lo chef Roberto Valbuzzi, l’esperta di buone maniere Csaba Della Zorza e l’architetto e interior designer Diego Thomas. Insomma, tre esperti per le tre categorie da giudicare. Ogni puntata è un piacere da guardare e offre spunti incredibilmente interessanti anche per i telespettatori da casa che vogliono accogliere bene i propri ospiti. I tre giudici infatti hanno il compiti di giudicare tutti gli ospiti proprio in base alle buone maniere, la cucina e il design dell’abitazione. A fine di ogni puntata viene poi decretato il vincitore della sfida. Sospeso nel periodo primaverile, proprio a causa della pandemia, le riprese sono cominciate subito dopo il lockdown con le dovute accortezze…

Roberto Valbuzzi, incidente: lo chef costretto a fermarsi con l’auto, cos’è successo

Ora però pare proprio che lo chef abbia avuto un piccolo problema che potrebbe causargli un po’ di ritardi sulla tabella di marcia. In particolare, lo chef ha voluto rendere partecipi i propri followers, mattinieri come lui, di un piccolo incidente che ha visto coinvolto il suo staff. La sosta che lui e lo staff hanno dovuto fare poco dopo esser usciti di casa si è rivelata necessaria. Il motivo? Un piccolo incidente in auto che uno dei suoi collaboratori ha avuto. L’incidente fortunatamente non ha recato danni a cose o persone, ed è stato risolto in men che non si dica. Dopo questa sosta purtroppo obbligata, lo chef Roberto Valbuzzi è potuto tornare agli appuntamenti di lavoro che lo attendevano in una destinazione, comunque, misteriosa.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene e noi non vediamo l’ora di vedere non solo le nuove puntate di ‘Cortesie per gli ospiti’, registrate da poco, ma anche i nuovi progetti che vedono lo Chef come protagonista. In tutto ciò ovviamente l’uomo si destreggia tra televisione, impegni vari e la figlia, con cui ha un rapporto davvero speciale. I due infatti trascorrono molto tempo insieme!