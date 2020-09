GF Vip, Matilde Brandi: prima la caduta, poi rischia di farsi male alla testa, due incidenti per la concorrente, ecco cos’è successo nel dettaglio in casa.

Nella casa del Grande Fratello Vip sta succedendo davvero di tutto nelle ultime ore. Patrizia De Blanck, grandissima protagonista finora, poco fa ha perso le staffe contro Tommaso Zorzi, ma i due non sono gli unici ad essere finiti sotto i riflettori. Nella casa, infatti, cominciano a delinearsi le prime dinamiche e non mancano le scintille, come quelle avvenute ieri sera, durante la puntata in diretta, tra la De Blanck e Flavia Vento, che stata ospite in studio dopo essersi ritirata dal gioco e ha avuto un duro scontro proprio con la contessa, che è sempre pronta a dire quello che pensa senza troppi fronzoli e soprattutto senza peli sulla lingua. Anche Matilde Brandi è tra le maggiori protagoniste di questa edizione. Bellissima e sempre in forma, la showgirl sta facendo sfoggio della sua simpatia, ma anche della sua ‘goffaggine’. Nelle ultime ore, infatti, è stata vittima di due ‘incidenti’ e ha rischiato di farsi davvero male: scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

GF Vip, Matilde Brandi: non solo la caduta, rischia di farsi male anche alla testa, ecco cos’è successo nelle ultime ore

Matilde Brandi è stata la prima concorrente a mettere piede nella casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata d’esordio del reality di Canale 5, la showgirl si è presentata in passerella più bella che mai con il suo abito da favola e si è subito commossa per una sorpresa riservatale dagli autori del GF. Da quando è nella casa, Matilde non ha avuto problemi con nessuno degli altri concorrenti e sta facendo un percorso finora molto tranquillo. Se non fosse per i due ‘incidenti’ che le sono capitati nelle ultime ore e che hanno rischiato di rovinarle la permanenza nella casa più spiata d’Italia. Nel corso della diretta di ieri sera, infatti, la Brandi è caduta mentre correva in salotto ed è stata subito soccorsa dagli altri ‘inquilini’. Nulla di grave, per fortuna, ma la showgirl ha rischiato di farsi molto male.

La stessa cosa è accaduta poco fa, quando Matilde, mentre camminava, ha sbattuto con forza la testa contro una delle telecamere che ‘sorvegliano’ la casa, rischiando ancora una volta di farsi parecchio male. Avete visto anche voi questi due incredibili momenti?