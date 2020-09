Nel corso della terza diretta del GF Vip, Elisabetta Gregoraci è stata la destinataria di un vero e proprio colpo basso: cos’è successo.

È stata una delle protagoniste indiscusse del GF Vip, Elisabetta Gregoraci. Sempre incantevole ed elegante con un look davvero da urlo, la bellissima di Soverato è stata, ancora una volta, al centro dell’attenzione di tutti i presenti in casa. Non soltanto perché, insieme a Denis Dosio, ha dovuto scegliere chi dei nuovi arrivati doveva essere immune dalla nomination, ma anche perché è stata la protagonista di un vero e proprio colpo basso. Proprio nel corso della terza diretta del famoso reality di Canale 5, Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui si ascoltano le parole non tanto piacevoli da parte di un suo coinquilino nei suoi confronti. Pensate, la bellissima Elisabetta è stata definita addirittura una ‘larva’. Insomma, un vero e proprio brutto colpo, c’è da ammetterlo. Ecco, ma chi è stato il mittente? Scopriamo ogni cosa insieme nel minimo dettaglio.

Elisabetta Gregoraci, brutto colpo in diretta al GF Vip: cos’è successo

Elisabetta Gregoraci, lo sappiamo benissimo, è stata una delle ultime concorrenti ad entrare nella casa del GF Vip. Nonostante il suo ingresso fosse previsto per Lunedì scorso e, quindi, per la prima puntata, soltanto Venerdì 18 Settembre, l’ex moglie di Flavio Briatore ha dato il via alla sua nuova ed incredibile esperienza televisiva. Il suo ingresso, ammettiamolo, è stato molto ma molto atteso. E, soprattutto, è stato benvoluto e, soprattutto, ‘quotato’ da tutti i suoi compagni di viaggio. Tanto da essere votata, dalla restante parte del cast, come immune dalle nomination. Una scelta davvero inaspettata e che, tra l’altro, non è stata vista di buon occhio da parte di Fulvio Abbate. In un momento di confidenza, l’intellettuale ha commentato il percorso, fino a questo momento, della Gregoraci. Ed ha svelato considerarlo addirittura ‘invisibile’. Ma non credete sia finita qui. Subito dopo queste parole, come mostrato dal filmato mandato in onda in diretta, il buon Abbate ha definito le Gregoraci una ‘larva’. Insomma, un vero e proprio colpo basso, c’è da dirlo.

Ovviamente, dinanzi a queste parole, Elisabetta Gregoraci non ha potuto fare a meno di rispondere a Fulvio Abbate. E, visibilmente sorpresa da queste considerazioni, ha iniziato a dire: ‘Cosa devo fare per te? Penso di essermi integrata bene se i compagni mi hanno dato questo voto’. Insomma, sembrerebbe proprio che la modella calabrese sia rimasta letteralmente sorpresa dalle parole del suo coinquilino. Voi, invece, cosa ne pensate? Secondo voi, Elisabetta ha saputo dimostrare il suo valore? Per noi, decisamente si!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui