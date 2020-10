A pochi giorni dalla fine di Temptation Island, è spuntata una segnalazione choc su Alberto e Speranza: è accaduto subito dopo il falò.

Il viaggio nei sentimenti di questa nuova edizione di Temptation Island è quasi giunto al termine. Martedì 20 Ottobre, infatti, andrà in onda l’ultima puntata. E, come al solito, scopriremo non soltanto ciò che accaduto nel confronto finale tra Alberto e Speranza e l’altra coppia rimasta in gioco formata da Nello e Carlotta, ma scopriremo anche cos’è successo a tutte le coppie un mese dopo la fine del programma. Avranno confermato le loro decisioni prese al falò oppure sarà cambiato qualcosa? Al momento, ovviamente, non sappiamo darvi una risposta certa. Fatto sta che, pochissime ore fa, è spuntata una notizia davvero ‘choc’. A pochi giorni, infatti, dalla messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, Deianira Marzano ha raccontato ai suoi fan di una segnalazione arrivata su Alberto e Speranza. Sappiamo benissimo che l’influencer campana è la vera e propria regina del gossip. E che, appena le arriva qualche segnalazione, è subito pronta a condividerla con il suo pubblico. Ma ecco tutti i dettagli.

Temptation Island, segnalazione choc su Alberto e Speranza dopo il falò: cos’è successo

Nel corso del loro confronto finale a Temptation Island abbiamo visto una Speranza letteralmente provata da quanto aveva visto nei video precedenti sul suo compagno e un Alberto che, nonostante abbia ammesso i suoi errori, era seriamente intenzionato a farle capire che ciò che aveva fatto, lo aveva compiuto per la felicità di entrambi. Come sarà andata a finire tra di loro? Ovviamente, fino a questo momento, non sappiamo darvi una risposta certa. Fatto sta che, pochissime ore fa, Deianira Marzano ci ha reso informati su una notizia davvero sconvolgente. Stando a quanto si apprende da questa segnalazione ‘choc’, sembrerebbe che, dopo Temptation Island, le cose tra Alberto e Speranza non siano affatto terminate. Anzi, a quanto pare e, soprattutto, stando a quanto ci racconta l’influencer romana, sembrerebbe che una followers della Marzano abbia visto il campano entrare nel portone del palazzo dove abita la sua fidanzata Speranza. Ovviamente, sia chiaro, si tratta di una segnalazione. Quindi, come tale, deve essere presa decisamente e letteralmente con le pinze. Fatto sta che, a quanto pare, la relazione tra Speranza ed Alberto non sembrerebbe essere affatto finita qui.

Quindi, stando a questa segnalazione raccontataci da Deianira Marzano, sembrerebbe che, dopo il falò di confronto finale di Speranza ed Alberto a Temptation Island, la loro relazione non sia affatto finita. O, perlomeno, sembrerebbe che i contatti tra di loro non si siano interrotti. Cosa ne pensate voi?

