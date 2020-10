Nel corso dell’undicesima diretta del GF Vip, Guenda Goria ha raccontato a tutto il pubblico il suo dramma: l’episodio che l’ha segnata.

Sapevamo perfettamente che l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip sarebbe stata davvero incredibile ed imperdibile. Ci era stato, infatti, annunciato. E, come al solito, si è dimostrato proprio così. In attesa di scoprire cosa altro ci riserverà questo nuovo appuntamento, tutto ciò che è andato in onda fino a questo momento ha letteralmente superato le aspettative di tutto il suo pubblico. Non soltanto facciamo riferimento alle dure parole che Antonella Elia, così come la settimana scorsa con Matilde Brandi, ha rivolto ad Elisabetta Gregoraci, ma anche al vero e proprio dramma che Guenda Goria ha raccontato in confessionale. Entrata in coppia con sua madre Maria Teresa Ruta, la giovanissima attrice ha dimostrato, sin da subito, di essere molto matura per l’età che ha. Ed adesso che abbiamo ascoltato la sua storia e, soprattutto, l’episodio che ha cambiato la sua vita non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

GF Vip, il dramma di Guenda Goria: il racconto da brividi

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Guenda Goria ha dimostrato di avere la testa sulle spalle. E, soprattutto, di essere molto matura rispetto all’età che ha. Ecco, ma perché? Semplice: per la storia della sua vita! Come raccontato dalla diretta interessata nel confessionale della casa, durante la sua giovinezza, l’attrice ha vissuto un vero e proprio dramma. Non soltanto la separazione dei suoi genitori, ma anche l’abbandono di suo padre e, purtroppo, anche di sua madre. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che Maria Teresa Ruta abbia deciso di lasciare i suoi figli nella città dove vivevano per trasferirsi altrove con il suo nuovo amore. Una decisione inaspettata, quindi. E che, com’è giusto che sia, l’ha letteralmente segnata. Guenda, infatti, era completamente da sola all’epoca. E, soprattutto, doveva badare anche a suo fratello che era più piccolo di lei.

Insomma, un racconto davvero da brividi, quello che, qualche giorno fa, Guenda Goria ha fatto nel confessionale del GF Vip. Non trovate anche voi?

