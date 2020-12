Appena terminata la puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi ha fatto una rivelazione choc su Natalia Paragoni: cos’è successo.

Cos’è successo tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? E, soprattutto, è vera la voce di Dayane Mello di un presunto tradimento dell’ex corteggiatrice ai danni del modello pugliese? Sappiamo benissimo che, appena appresa la notizia, la bellissima influencer di Sondrio ha prontamente risposto. E, soprattutto, fatto tacere questa clamorosa indiscrezione. Anche nel corso del tanto atteso confronto con il suo compagno, la Paragoni ha, ancora una volta, ribadito quanto già detto in una sua Instagram Stories. E sostenuto che Andrea già sa tutto di quello che deve sapere. Insomma, sembrava che la questione fosse definitivamente seppellita. Invece, purtroppo, non è affatto così. Appena terminata la puntata del GF Vip, Tommaso Zorzi, in camera con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti, ha svelato altri incredibili dettagli su questa famosa notte trascorsa a Capri. Siete curiosi di saperne anche voi di più? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Tommaso Zorzi svela nuovi dettagli su Natalia Paragoni: è successo dopo la puntata del GF Vip

È questa la domanda che, da quando si sono incontrati nella casa del GF Vip, tutti noi ci stiamo facendo: Natalia Paragoni ha realmente tradito Andrea Zelletta o, perlomeno, dormito con un altro a Capri come sostenuto da Dayane Mello? Ebbene, sembrerebbe proprio di no! E a dirlo senza troppi problemi è stata proprio la diretta interessata nel corso della ventinovesima puntata del reality. Eppure, conclusa la diretta, Tommaso ha voluto aggiungere qualche dettaglio in più su questa clamorosa ‘voce di corridoio’. Svelando, come dicevamo precedentemente, una vera e propria rivelazione ‘choc’. In questo video apparso su Twitter (CLICCA QUI PER VEDERLO), l’influencer milanese, chiuso in camera con Stefania Orlando e Cecilia Capriotti, ha svelato qualche piccolo dettaglio in più. ‘Chiunque ha parlato di cose scomode, lui no. Allora sei p******o. E pari il c**o a te e alla tua ragazza’, ha detto il buon Zorzi facendo riferimento all’atteggiamento di Andrea in diretta. Ma la domanda, adesso, sorge spontanea: sarà davvero così? Realmente non c’è stato questo presunto tradimento? Ovviamente, non possiamo darvi una risposta certa. Sia Natalia che Andrea hanno letteralmente negato questa voce, lo sappiamo benissimo. Come andrà a finire, secondo voi? Se ne parlerà ancora? Staremo a vedere!

Da come è partito tutto?

Ma cos’è successo? Perché si è creato questo ‘putiferio’ su Natalia ed Andrea? Beh, il tutto è da rintracciarsi al giorno di Natale. Quando l’ex tronista è rimasto letteralmente deluso dal regalo concessogli dalla sua compagna. E, soprattutto, dalle parole scritte nel bigliettino a suo corredo.

Secondo voi, cosa accadrà?