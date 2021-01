Anticipazioni Amici 2020, puntata di Sabato 16 Gennaio: in studio è attesa la coppia del momento, di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

È appena iniziato il terzo weekend di questo mese di Gennaio. E, come consueto, ci aspetta nuova ed imperdibile puntata di Amici 2020. Iniziata nel mese di Ottobre scorso, la ventesima edizione del famoso talent di Maria De Filippi sta conquistando, come sempre, tutto il pubblico italiano. All’insegna di furiosi scontri in sala prove, esibizioni da urlo, provvedimenti disciplinari, eliminazioni a sorpresa e molto altro ancora, tutti i ragazzi della scuola di Amici stanno tenendo compagnia in modo più che eccezionale il loro amato ed accanito pubblico social. Ecco, ma se nel corso della puntata di Sabato 9 Gennaio abbiamo assistito ad una sfida di ben tre cantanti contro la giovane Ibla e all’ingresso del ballerino Alessandro, cosa accadrà oggi, Sabato 16 Gennaio? Al momento, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, non possiamo darvi alcune informazione valida. Per la prima volta in assoluto, infatti, la puntata del Sabato pomeriggio di oggi sarà rigorosamente in diretta. Eppure, stando a quanto si apprende da alcune piccole anticipazioni ‘spoilerate’ sul profilo social ufficiale del programma è prevista una piacevolissima sorpresa per tutti i presenti in studio e il pubblico da casa. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Amici 2020, anticipazioni di Sabato 16 Gennaio: in studio ci saranno proprio loro

Per la puntata di oggi, Sabato 16 Gennaio, di Amici 2020, carissimi lettori, purtroppo, non ci sono grosse anticipazioni da darvi. Come dicevamo precedentemente, l’appuntamento odierno del talent sarà rigorosamente in diretta. E, quindi, ci servirà seguirla dal ‘vivo’ per scoprire tutto quello che succederà in questa nuova puntata. Soltanto tra pochissime ore, quindi, scopriremo le sorti della giovanissima Arianna Gianfelici, finita nuovamente in sfida, e di tutti gli altri componenti della scuola. Quello che, però, possiamo dirvi con certezza è che, proprio oggi, nello studio di Cinecittà è previsto l’ingresso della vera e propria coppia del momento. Si, avete letto proprio bene: Sabato 16 Gennaio, ad Amici 2020 ci sarà due ospiti davvero speciali. Nel corso della puntata di Sabato scorso, abbiamo visto il buon Fabrizio Moro esibirsi dinanzi ai ragazzi della scuola. Oggi, invece, cosa succederà? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme le anticipazioni di oggi.

Ebbene si. Proprio Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, vincitrici rispettivamente di Amici 2009 ed Amici 2010, saranno ospiti della puntata di oggi. Ieri, Venerdì 15 Gennaio, è uscito su tutte le piattaforme musicali il loro primo singolo ‘Pezzo di Cuore’. E, senza alcun dubbio, lo presenteranno nello stesso studio che, più di dieci anni fa, ha determinato la loro scalata al successo.