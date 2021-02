Giulia Michelini, splendido annuncio a sorpresa appena comunicata: cosa bolle in pentola? Arriva la notizia tanto attesa.

Carissimi sostenitori di Giulia Michelini, tenetevi forte: è in arrivo qualcosa davvero di clamoroso. Non abbiamo molti dettagli da svelarvi, ve lo anticipiamo. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che ci sia davvero qualcosa che bolle in pentola. Qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale, l’attrice romana non ha affatto potuto fare a meno di condividere uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, in quel che ci è possibile farlo, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Procediamo, però, con ordine. L’ultima apparizione televisiva di Giulia Michelini, oltre a quella nello studio di C’è Posta per Te insieme a Marco Bocci, risale a poco meno di un anno fa. Quando, nei panni di Rosy Abate, l’attrice ci ha saputo regalare una seconda stagione dello spin off ‘La Regina di Palermo’ davvero imperdibile. Da quel momento, nonostante il film nel giorno di Natale, non siamo più riusciti ad ammirare la sua bellezza e bravura sul piccolo schermo. Non sappiamo fino a quando sarà così, ve lo anticipiamo. Fatto sta che sembrerebbe proprio che ci sia qualcosa in arrivo. Scopriamo insieme i dettagli.

Giulia Michelini, l’annuncio a sorpresa: cosa dobbiamo aspettarci?

Quando potremo rivedere Giulia Michelini in azione, quindi? Al momento, purtroppo, non possiamo darvi una risposta certa. Fatto sta che, da come si può chiaramente leggere dal post condiviso sulla sua pagina Facebook ufficiale, sembrerebbe proprio che ci sia qualcosa che bolle in pentola. Come dicevamo precedentemente, non abbiamo nessuna notizia in più. In questo annuncio social, vi anticipiamo, l’attrice romana non ha affatto svelato qualche dettaglio in più. Quello che, però, conta sapere è che, da quanto traspare, sembrerebbe che sia qualcosa in arrivo. Qualche film o qualche nuova fiction? Fino a questo momento, lo ripetiamo, è un vero e proprio ‘mistero’. Ecco, ma bando alle ciance: cerchiamo di capire nel minimo dettaglio di che cosa parliamo. E, soprattutto, quali sono state le parole che la bella Michelini ha utilizzato per condividere questa notizia con i suoi sostenitori. Siete curiosi?

‘Michelini sisters’, scrive Giulia a corredo di questo scatto che la ritrae insieme durante una fiction recitata insieme. Ecco, ma cosa significa allora? È uno spoiler per una probabile e presunta terza stagione di Rosy Abate? Chi lo sa! Fatto sta che, da come si può leggere, sembrerebbe proprio Giulia Michelini e sua sorella ritorneranno ad allietarci con la loro bellezza ed, ovviamente, bravura. Noi non vediamo l’ora, voi?