L’Isola dei Famosi, incredibile gaffe in studio di Tommaso Zorzi: attimi di ‘spavento’, anche Ilary Blasi costretta ad intervenire.

Una terza puntata de L’Isola dei Famosi, bisogna ammetterlo, davvero imperdibile. E, diciamoci la verità, non soltanto in termine di stile, dal momento che sia Ilary Blasi che Elettra Lamborghini hanno sfoggiato degli outfit davvero strepitosi, ma anche perché i momenti regalatici sono davvero impressionanti. A partire, quindi, dall’eliminazione di Akash. Fino alla gaffe che, seppure involontariamente, Tommaso Zorzi ha fatto in diretta televisiva. Cos’è esattamente successo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, in studio si sono verificati dei veri e proprio attimi di ‘panico’, c’è da ammetterlo. Sia chiaro: non è affatto successo nulla di grave! Piuttosto, Ilary Blasi ha davvero temuto il ‘peggio’. Volete saperne di più? Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

L’Isola dei Famosi, gaffe di Tommaso Zorzi in diretta: cos’è successo

Sono passate pochissime settimane dalla sua vittoria alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, eppure Tommaso Zorzi continua ad essere una presenza fissa del piccolo schermo. Opinionista, in compagnia di Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il simpaticissimo influencer milanese sa sempre catturare l’attenzione su di se. E, badate bene, lo ha fatto anche nel corso della terza puntata dell’adventure reality. Perché? La risposta è davvero semplice. E, badate bene, non ci riferiamo affatto al look che, ancora una volta è davvero strepitoso, ma soprattutto per la ‘clamorosa’ gaffe compiuta in diretta televisiva. Di che cosa parliamo? Era da poco stato annunciato l’eliminato della serata quando Tommaso ha fatto riferimento a Parasite Island, l’isola su cui ‘alloggiano’ Ubaldo e Fariba e di cui nessuno ne è conoscenza. Immediata è stata la sua reazione e quella della conduttrice. Che, letteralmente ‘spaventati’ per lo spoiler, hanno immediatamente chiesto se il collegamento fosse chiuso con i naufraghi o no.

Fortunatamente, non è successo nulla di grave. Nel senso che, per fortuna, il collegamento con la palapa era chiusa. E nessuno dei naufraghi ha sentito lo spoiler. Però, tutti hanno temuto il peggio, c’è da dirlo!