Quali sono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di Martedì 13 Aprile? Samantha riuscirà a vedere i suoi corteggiatori?

Mancano pochissime ore e, come sempre, aumenta sempre di più l’ansia e la trepidazione per una nuova puntata di Uomini e Donne. Ecco, ma cosa succederà nel corso della puntata di Martedì 13 Aprile? Pochissime ore fa, se avete seguito lo scorso appuntamento, abbiamo assistito al primo bacio, seppure a telecamere spente, tra il tronista Giacomo e la sua corteggiatrice Carolina Ronca. Ma non solo. Al centro studio, infatti, si è parlato anche di Armando Incarnato, della tre donne che sono scese per corteggiarlo e della bellezza di Monalisa che l’ha fortemente colpito. Oggi, però, cosa succederà? Al momento, purtroppo, non sono uscite anticipazioni ufficiali dal programma stesso. Molto presumibilmente, però, si parlerà di Samantha Curcio e dei suoi corteggiatori. Scopriamo a questo punto è la tronista.

Uomini e donne, anticipazioni della puntata di Martedì 13 Aprile: Samantha al centro studio?

Cosa succederà, quindi, nel corso della puntata di Uomini e Donne di Martedì 13 Aprile? Come dicevamo precedentemente, attualmente, non abbiamo anticipazioni ufficiale. Fatto sta che, senza alcun dubbio, si parlerà degli altri protagonisti del programma. A partire, quindi, da Samantha Curcio e Massimiliano. Fino a tutti gli altri cavalieri del programma. Ecco, ma a che punto sta la giovanissima tronista? Come abbiamo potuto vedere nel corso degli appuntamento precedenti, Samantha sembrerebbe essere particolarmente interessata ad Alessio, corteggiatore romano, e Bohdan, ex tentatore di Temptation Island. Cosa succederà, però? Dopo lo scontro in studio della scorsa puntata, la bella Curcio sarà riuscita a risolvere con Alessio? E, soprattutto, i due saranno riusciti a mettere una bella pietra sopra? Noi ce lo auguriamo! E, invece, cosa sarà successo con il bel Bohdan? Al momento, non sappiamo nulla di nuovo. Ma, senza alcun dubbio, lo scopriremo molto presto.

Molto presumibilmente, infine, si parlerà anche di Massimiliano e delle sue corteggiatrici. E, come dicevamo precedentemente, anche dal cavaliere Luca. Per tutto questo e molto altro ancora, non ci resta che darvi appuntamento alle 14:45 su Canale 5.