A distanza di una settimana dal “caso” Fedez, anche Travaglio ha espresso la sua opinione in merito: le parole ad Otto e Mezzo.

A distanza di pochissimi giorni dall’intervento di Fedez sul palco del Concerto di Primo Maggio a difesa del Ddl Zan, il “caso” continua a far parlare molto di sé. Dopo una settimana esatta, infatti, non soltanto continua la “querelle” tra Franco Di Mare, direttore di Rai Tre, e lo stesso rapper, ma anche altri personaggi hanno deciso di dire la propria opinione in merito. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato del messaggio dell’ex premier Giuseppe Conte o anche quello di Stash, ex vincitore di Amici. Adesso, invece, vi parleremo delle parole di Marco Travaglio.

Intervenuto nel corso della trasmissione “otto e mezzo”, condotta da Lilli Gruber e in onda su La 7, il direttore de Il Fatto Quotidiano non ha potuto affatto fare a meno di esprimere la sua opinione in merito al “caso” Fedez. Cosa avrà detto? Scopriamo le sue parole.

Marco Travaglio interviene sul “caso” Fedez: “I dirigenti Rai non devono negare l’evidenza”

Nel corso del suo recentissimo intervento ad “Otto e Mezzo”, Marco Travaglio ha anche detto la sua opinione sul “caso” Fedez. “Tutto questo casino è nato dal fatto che la Rai ha cercato di negare la realtà. Meno male che Fedez aveva registrato la telefonata”, ha iniziato a dire il buon Travaglio nella trasmissione di Lilly Gruber. Sottolineando, inoltre, il fatto che, così come Beyoncé, Lady Gaga e Madonna, anche i cantanti italiani possono salire su un palco ad esprimere la loro opinione. “Da noi i cantanti andrebbero sui palchi e direbbero esattamente quello che gli pare”, ha continuato a dire il direttore.

“I dirigenti della Rai non devono negare l’evidenza”, ha chiosato Marco Travaglio ad “otto e Mezzo”. Facendo, infine, riferimento all’accusa che, nel corso della commissione di Vigilanza Rai, Franco Di Mare ha lanciato nei confronti di Fedez. “Il complotto te lo sei fatto in casa”, ha detto.

