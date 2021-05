Al suo pubblico social, Elisa Isoardi ha raccontato la sua esperienza post Isola dei Famosi: “Quando si torna…”, cosa succede?

È ritornata a tutti gli effetti alla vita di tutti i giorni, Elisa Isoardi. Reduce dall’incredibile esperienza vissuta su L’Isola dei Famosi, la splendida conduttrice è ritornata a svolgere la sua classica routine di quotidiana. E, soprattutto, è ricominciato a comunicare ed interagire con il suo pubblico social. Lo ha fatto, ad esempio, quando, appena ritornata in Italia dopo l’abbandono per infortunio, la Isoardi ha tranquillizzato tutti i suoi sostenitori circa le sue condizioni di salute. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Ieri sera, Venerdì 7 Maggio, è andata in onda la quindicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Durante la quale, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Elisa ha catturato l’attenzione di tutti per il suo look stratosferico.

Terminata la puntata, però, Elisa è ritornata a casa. E, prima ancora di mettersi a dormire, ha raccontato cosa succede una volta che si ritornata da L’Isola dei Famosi. “Quando si torna…”, ha iniziato a dire l’ex naufraga. Scopriamo insieme le sue parole.

Elisa Isoardi post Isola, cosa è successo dopo il suo ritorno: l’ha appena svelato

Sono trascorse alcune settimane da quando Elisa Isoardi, in seguito ad un problema all’occhio, è dovuta rientrare immediatamente in Italia per accertamenti, eppure sembrerebbe proprio che le “conseguenze” della sua esperienza a L’Isola dei Famosi non cessino facilmente. Ce lo aveva raccontato anche Sarah Altobello in un’intervista esclusiva a Sologossip, se ricordate. E le parole della conduttrice, invece, sembrerebbero confermarlo.

“Quando si torna dall’isola non ci si addormenta presto”, ha detto l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco al suo pubblico social. Facendo riferimento, molto probabilmente, al fuso orario. E di come, quindi, anche il semplice atto di andare a dormire sia notevolmente cambiato dopo il programma.

“Buonanotte, si spera. E grazie per esserci sempre ragazzi”, ha concluso Elisa Isoardi. Come sarà andata a finire? La conduttrice sarà riuscita a prendere sonno? Sicuramente. Anche se, da come si vede dal suo profilo, sembrerebbe essere già sveglia!