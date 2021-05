A distanza di qualche settimana dalla fine del suo percorso ad Amici, Martina Miliddi ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi fan.

La ventesima edizione di Amici, lo sappiamo benissimo, è terminata da poco più di una settimana. Con la vittoria di Giulia Stabile, classificatasi al primo posto e seguita da Sangiovanni, il talent di Maria De Filippi ha chiuso i battenti. Ci sarà una nuova edizione? Assolutamente si! Anzi, proprio pochissimi giorni fa, sul canale social ufficiale del programma, è comparso l’annuncio dell’inizio di casting. In attesa, però, di saperne di più, c’è da dire che alcuni degli ex protagonisti della ventesima edizione fanno ancora tanto parlare di sé. In particolare, stiamo facendo riferimento a Martina Miliddi, la giovanissima e bellissima ballerina di danza latina della scuola.

Proprio alcune ore fa, attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, Martina Miliddi non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi fan una sorpresa davvero grandiosa. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Martina Miliddi dopo Amici, annuncio a sorpresa: non aspettavamo altro!

È stata una delle ballerine della ventesima edizione di Amici, Martina Miliddi. Bellissima, talentuosissima e bravissima, la giovane sarda ha saputo conquistare l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. E d’altra parte, diciamoci la verità, ammirando con attenzione la sua musicalità e bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

È da quando è uscita dalla scuola di Amici che Martina Miliddi ha cavalcato la cresta dell’onda, soprattutto in termini social. Amatissima e seguitissima su Instagram, la ballerina di danza latina vanta di un seguito davvero impressionante. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter interagire con il suo pubblico. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories, ha condiviso con i suoi followers una fantastica novità in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo nel minimo dettaglio.

Ebbene si: dopo Lorella Cuccarini approdata sul mondo di Tik Tok, Martina Miliddi è sbarcata su Twitter! E questa foto ne è la testimonianza. Un evento davvero grandioso, c’è da ammetterlo. Cosa aspettate? Correte a seguirla! Pensate, in un vero e proprio batter baleno, Martina ne è già diventata la regina!