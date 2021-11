Sonia Bruganelli è un personaggio amatissimo, ma sapete cosa faceva prima del successo? Spunta un retroscena davvero incredibile!

Un vero e propri successo impressionante, quello che è stato l’esordio di Sonia Bruganelli sul piccolo schermo. Abituata a stare in tv, ma dietro le quinte, la splendida imprenditrice veste i panni di opinionista del GF Vip. E non perde occasione di conquistare davvero tutti. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Con la sua schiettezza, la Bruganelli è tra le regine indiscusse di questa edizione del reality.

Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Prima ancora di essere la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è mamma, imprenditrice ed ideatrice di un marchio di abbigliamento per bambini. Siete curiosi, però, di sapere che lavoro faceva prima del successo? Siamo certi che, seppure sia amatissima, non tutti conoscono questo retroscena sulla carriera della bella Sonia. A questo punto, però, ci chiediamo: siete pronti a scoprire anche voi ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Che lavoro faceva Sonia Bruganelli prima del successo?

Sapevamo che l’esordio nello studio del GF Vip di Sonia Bruganelli sarebbe stato impressionante. E, in effetti, è stato e continua ad essere proprio così. Sempre pronta a dire la sua opinioni senza troppe remore, l’opinionista si sta dimostrando una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione.

In attesa di scoprire cosa accadrà stasera e, soprattutto, quale sarà il suo outfit, scopriamo insieme qualche cosa in più su di lei? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato del suo titolo di studio. E la laurea conseguita. Siete curiosi, a questo punto, di sapere qual è stato il suo lavoro prima del successo? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la splendida Sonia abbia debuttato dapprima come modella. Ed, in seguito, come attrice di fotoromanzi. L’avreste mai immaginato?

Conoscete qual è la sua più grande passione?

Forse non tutti lo sanno, ma Sonia Bruganelli ha una passione piuttosto ‘particolare’: le scarpe! Su Instagram, sfoggia tantissime paia. E, durante la diretta del GF Vip, ne mostra sempre di diverse e tutte spettacolari. Conoscete, però, il loro prezzo? Vi anticipiamo: è davvero pazzesco!

Vi sta piacendo il percorso di Sonia nello studio del GF Vip?