Le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 21 Febbraio: è giunta finalmente l’ora della verità, ne vedremo delle belle.

Questa nuova settimana si apre con una nuova puntata del GF Vip davvero imperdibile. Come raccontato in alcuni dei nostri articoli, in queste ultime ore è accaduto davvero di tutto tra Soleil, Delia ed Alex. E, senza alcun dubbio, saranno loro, ancora una volta, i protagonisti indiscussi di stasera.

Mancano pochissime settimane alla fine di questa sesta edizione del GF Vip, eppure i suoi concorrenti sono pronti a regalare ancora dei colpi di scena. Uno dei tanti? Sabato sera, durante una festa ‘selvaggia’, Delia e Soleil si sono scambiate un lungo e passionale. Sembrava, quindi, che nel ‘triangolo’ più famoso d’Italia si fosse ristabilita la pace. Invece, non è stato affatto così. Cerchiamo di capire, però, qualche cosa nel dettaglio. E, soprattutto, cerchiamo di capire quali sono le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 21 Febbraio.

GF vip del 21 Febbraio, anticipazioni choc: finalmente tutta la verità salta fuori!

Mancano tre puntate esatte di Lunedì e, dopo sei lunghi ed intensi mesi, Alfonso Signorini eleggerà il vincitore di questa nuova edizione del GF Vip. In attesa di scoprire, però, il padrone di casa non perde occasione di potersi mettere al timone di puntate imperdibili, proprio come quella che andrà in onda oggi, Lunedì 21 Febbraio. Scopriamo le sue anticipazioni.

Se dovessimo titolare questa 43esima puntata del GF Vip, potremmo nominarla così: “L’ora della verità”, perché è proprio questo quello che accadrà stasera. Senza alcun dubbio, tra qualche ora, si cercherà di capire tutto quello che accade tra Soleil, Delia ed Alex. E, molto probabilmente, si chiuderà la questione una volta per tutte. Dopo il bacio tra le due donne, infatti, in casa è successo davvero di tutto. Non soltanto, infatti, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini ha rivelato di non voler affatto recuperare il suo rapporto con Alex, ma anche la stessa casa si è completamente schierata contro l’attore. Persino Katia Ricciarelli, che non è affatto tipo da mandarle a dire, si è scagliata contro il bel Belli. Ritenendo che Soleil sia caduta ancora una volta nel loro gioco. Sarà davvero così? Vedremo! Fatto sta che il bacio tra Delia e Soleil ha portato un po’ di subbuglio in casa. Ed è per questo che se ne parlerà ampiamente nel corso di questa ultima diretta. Ma non è affatto finita qui. In puntata si parlerà anche dell’abbraccio tra Manila e Solei, proprio dopo il crollo emotivo di quest’ultima. Ed, infine, si scoprirà chi tra Alessandro, Barù, Kabir Bedi e Nathaly avrà la peggio al televoto.

Insomma, preparate pop corn e patatine: ne vedremo delle belle stasera!