Forse non avete mai visto Ilary Blasi da bambina: resterete a bocca aperta

È amatissima, ma forse non avete mai visto Ilary Blasi da bambina: lo scatto vi lascerà davvero a bocca aperta, impressionante.

Vi è mai capitato di rispolverare vecchie foto del passato? Senza alcun dubbio, si! D’altra parte, fare un viaggio nei ricordi e rivivere quei momenti dove eravamo soltanto dei bambini è davvero unico e speciale. È proprio questo quello che ha pensato la bella Ilary Blasi quando, un po’ di tempo fa, ha condiviso una sua foto da bambina.

Manca davvero pochissimo al ritorno di Ilary Blasi sul piccolo schermo! Seppure non sia stata ancora svelata la data di inizio, è confermata la sua conduzione de L’Isola dei Famosi. D’altra parte, anche lo stesso Maurizio Costanzo aveva spiegato perché sarebbe stata proprio lei nuovamente al comando dell’adventure reality. In attesa di poterla vedere nuovamente in tv in tutta la sua bellezza, abbiamo spulciato un po’ il suo Instagram. Ed oltre a scatti in compagnia delle sue due sorelle, della mamma o del papà, abbiamo rintracciato uno scatto di lei da bambina. Voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a mostrarvela!

Ilary Blasi da bambina: l’avete mai vista?

Se senza trucco è splendida e in video è straordinaria, non si può dire affatto di meno quando era soltanto una bambina. Sul canale social ufficiale di Ilary Blasi, sul quale è attivissima, siamo riusciti a rintracciare uno scatto del passato della splendida conduttrice. E non abbiamo potuto fare a meno di notare la sua dolcezza.

Che Ilary Blasi sia legatissima alle sue due sorelle, è cosa indiscussa. A darcene un’ulteriore conferma, però, è questo scatto da bambina che un po’ di tempo fa la conduttrice ha condiviso in occasione del compleanno di una delle due. “Sembravano così lontani eppure anche tu sei arrivata a 30 ma rimarrai per sempre la piccola di casa”, ha scritto la Blasi a corredo di questo tenerissimo scatto. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: voi l’avete mai vista? Com’era Ilary Blasi da bambina? Eccola qui: è davvero dolcissima!

Da restare davvero a bocca aperta, non c’è che dire! Ilary Blasi da piccina è splendida, ma c’è chi non può fare a meno di notare la somiglianza con sua figlia Isabel. Siete d’accordo?