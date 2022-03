Le anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 7 Marzo ci fanno intendere che sarà un “tutti contro tutti”: cosa accadrà.

Attivate il countdown! Con oggi mancano esattamente 7 giorni all’attesissima finale del GF Vip. Chi vincerà? Staremo a vedere! La domanda che, però, tutti ci chiediamo è: chi saranno i finalisti? Delia e Lulù, come sappiamo, sono riuscite a guadagnarsi un posto nel corso delle puntate scorse, ma gli altri?

Per la terzultima volta di quest’edizione, Alfonso Signorini sarà in diretta televisiva per condurre una nuova puntata del GF Vip. Lunedì 7 Marzo, infatti, andrà in onda un’ulteriore diretta. E, dati gli ultimi avvenimenti, potremmo nominarla così: “tutti contro tutti”. La tanto attesa finale, infatti, si sta avvicinando sempre di più. Tutti vogliono un posto tra i canditati al montepremi finale. E chi si vede voltato le spalle, purtroppo, ha delle durissime reazioni. È il caso, ad esempio, di Sophie Codegoni, che è rimasta particolarmente delusa quando non è stata salvata dalle sue amiche. Ma non solo. In attesa di gustarci questa nuova puntata, però, scopriamo le sue anticipazioni.

GF Vip del 7 Marzo, le anticipazioni: diretta di fuoco, imperdibile!

Mancano pochissimi giorni alla fine di questo GF Vip e tutte le certezze che si erano costruite fino ad adesso, sembrerebbero vacillare sempre di più, soprattutto le amicizie. Non solo Sophie, dopo l’ultima nomination, ci è rimasta particolarmente male e non ha perso occasione di poter esprimere il suo dissenso, ma sembrerebbe che anche Manila e Miriana mal digeriscano l’atteggiamento di Jessica.

Ecco, le anticipazioni di Lunedì 7 Marzo ci fanno chiaramente intendere che questa nuova puntata del GF Vip sarà ricca di scontri. Non solo, secondo noi, si parlerà dell’amarezza dell’ex tronista di Uomini e Donne, anche se poi è stato tutto chiarito, ma anche del motivo che ha spinto l’ex Miss Italia a prendere le distanze da alcune affermazione della giovane principessa Selassié. Non credete, però, che sia finita qui. Seppure millantasse un grande interesse per lui, sembrerebbe che Jessica si sia ricreduto su Barù, ritendendo che quest’ultima stia facendo questo gioco con lei soltanto per arrivare in finale. D’altra parte, però, c’è da ammettere che il buon Gherardo ha sempre dichiarato di non provare nulla per lei. Insomma, sicuramente ne vedremo delle belle anche stasera! Infine, sarà letto in puntata un nuovo verdetto.

Chi uscirà seconda voi?