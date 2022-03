Anticipazioni della puntata di Verissimo di Domenica 27 Marzo: tantissimi ospiti quest’oggi in studio, eccoli ad uno ad uno.

Se non vi siete persi l’appuntamento di ieri di Verissimo, non potete perdervi assolutamente quello di Domenica 27 Marzo. Ricca di ospiti e di sorprese, la puntata di quest’oggi con lo show di Silvia Toffanin sarà davvero impressionante.

Terminata la puntata di “Scene da un matrimonio”, condotto per la seconda volta consecutiva da Anna Tatangelo, Silvia Toffanin darà il benvenuto al suo pubblico per una nuova puntata di Verissimo. Ci farà compagnia fino alle 18:45 più o meno e con i suoi ospiti ci regalerà delle emozioni uniche. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: quali sono le anticipazioni di Verissimo di Domenica 27 Marzo? Mediaset Play ci dice ogni cosa: vi assicuriamo, sono davvero pazzeschi. Scopriamoli uno ad uno.

Verissimo, anticipazioni del 27 Marzo: tutti gli ospiti di oggi

Noi siamo già pronti sul divano per non perderci questa nuova puntata di Verissimo, voi? Da quanto si apprende dalle anticipazioni sembrerebbe che – come al solito – l’appuntamento del 27 Marzo sarà ricco di ospiti e che ciascuno di loro sarà totalmente incredibile. Bando alle ciance, scopriamo tutto quello che occorre sapere in merito.

Donatella Rettore: reduce dall’incredibile successo riscontrato insieme a Ditonellapiaga nel corso della settantaduesima edizione del Festival, l’artista si racconterà a trecentosessanta gradi alla padrona di casa. Ampio spazio alla vita privata e suo marito, ma anche alla sua immensa carriera;

Katia Ricciarelli: a distanza di mesi dalla sua uscita dal GF Vip, l'amatissima lirica racconterà la sua esperienza a Silvia Toffanin;

Manila Nazzaro: seppure non sia riuscita ad accaparrarsi il montepremi finale, anche l'ex Miss Italia è stata una protagonista indiscussa di questa sesta edizione del GF Vip, che adesso è pronta a racconta senza troppi peli sulla lingua;

Kledi Kadiu e Charlotte: per la prima volta a Verissimo, l'amato ballerino e sua moglie racconteranno il difficilissimo momento che stanno vivendo e che hanno come protagonista il loro bambino;

Nessuno l'avrebbe immaginato, ma poi è stato proprio così: nella casa del GF Vip hanno molte volte litigato, ma adesso è nata una splendida amicizia. Per la prima volta insieme a Verissimo, Sophie Codegoni e Soleil Sorge parleranno della loro unione.

Chi se la perde, voi?