Anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi di Venerdì 29 Aprile: il gruppo è sempre più diviso, stasera si prevedono scintille.

Siamo giunti al trentottesimo giorno de L’Isola dei famosi, ma soprattutto manca pochissimo alla dodicesima diretta. A distanza di pochissime ore dal suo compleanno, Ilary Blasi sarà a Cologno Monzese per un nuovo ed imperdibile appuntamento del reality.

Venerdì 29 Aprile, quindi, andrà in onda la dodicesima puntata de L’Isola dei famosi, ma siete curiosi di sapere quali sono le sue anticipazioni? In questi pochissimi giorni che sono seguita alla scorsa diretta, è accaduto davvero di tutto. Quello che ha maggiormente colpito l’attenzione del pubblico da casa, però, è stato il furioso scontro tra Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, sicuramente si parlerà di questa lite e dei motivi che l’hanno scatenata. Ma non solo. Cerchiamo di capire qualche cosa in più.

Isola dei famosi, anticipazioni puntata del 29 Aprile: si prevedono scintille

Siete pronti alla puntata di stasera de L’Isola dei famosi? Le anticipazioni, seppure non quelle ufficiali, ci fanno prevedere che l’appuntamento del 29 Aprile sarà pienissimo. Non mancheranno, ovviamente, scontri, ma anche tante sorprese e prove. Procediamo con ordine.

Che il gruppo di quest’anno de L’Isola dei famosi fosse poco unito, si era capito già nelle scorse puntate. Dopo il furioso scontro tra Guendalina e i coniugi Tavassi, però, ne abbiamo sempre più la conferma. A Cayo Cochinos, quindi, ci sono due gruppi completamente opposti tra loro. E con l’incrementare della fame, diventeranno sempre più divisi. Laura e la simpaticissima romana riusciranno a trovare un punto d’accordo? Chi lo sa! Fatto sta che la mancanza di cibo si fa sentire sempre di più e basta davvero pochissimo, arrivati a questo punto del gioco, per far saltare i nervi. E pensate che i naufraghi ancora devono sapere del prolungamento! Come reagiranno, secondo voi? Infine, cosa potrà accadere stasera? Sicuramente ci saranno altre prove, sia quella leader e quella ricompensa, ma anche nuove sorprese. Chissà, magari la destinataria sarà proprio Ilary Blasi, dato il suo compleanno dei giorni scorsi? Staremo a vedere!

Quando arriveranno i nuovi naufraghi?

È la domanda che un po’ tutti ci siamo posti: quando arriveranno i nuovi naufraghi? È trascorsa una settimana da quando Ilary Blasi ha fatto la proposta choc a Beatriz, ex fidanzata di Roger Balduino, ma quando arriverà in Honduras per lo scontro? Sarà stasera? Ci auguriamo proprio di si. Chissà, magari resterà sull’isola! Inoltre, quando sarà il momento di Mercedesz Henger? Nel corso della puntata scorsa, la figlia di Eva si è presentata. Molto probabilmente, però, dovremmo aspettare ancora qualche giorno per rivederla a Cayo Cochinos. Infine, stasera ci saranno nuovi eliminati e nomination.

Se questi sono i presupposti, noi non ce la perderemo. Voi?