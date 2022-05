Aurora Leone e Gianluca Fru svelano una cosa che non si è vista a Pechino Express

Quello che non si è visto a Pechino Express: Aurora Leone e Gianluca Fru lo rivelano dopo la fine del reality.

La nona edizione di Pechino Express ha visto trionfare i Pazzeschi, coppia formata da Victoria Cabello e Paride Vitale. E’ stata una delle edizioni più belle, ricca di avventura e con inaspettati colpi di scena.

Abbiamo visto che Costantino Della Gherardesca al timone del reality ha subito un infortunio. Nella terza tappa è entrato in gioco insieme ad Enzo Miccio, concorrente dell’ottava edizione e durante il viaggio è caduto infortunandosi. Il wedding planner l’ha sostituito fino al suo ritorno. Ritorno segnato da un grande colpo di scena. Infatti hanno condotto insieme le ultime puntate. I pazzeschi hanno trionfato: ci hanno fatto ridere, piangere, ci hanno aperto nuovi ‘mondi’ e abbiamo avuto il piacere di scoprirli. Victoria è ritornata la professionista che abbiamo sempre amato e che se anche per qualche tempo è stata lontana dalle scene, non abbiamo mai smesso di apprezzarla. Insieme a Paride Vitale hanno creato un ‘sodalizio’ che li ha portati alla vittoria. Non solo i Pazzeschi, ma anche la coppia degli Sciacalli ci ha conquistato. Divertenti, con quell’ironia sempre pronta ad emergere, spesso sottile ma non nascosta. Difficile scegliere chi far vincere.

E proprio Aurora Leone e Gianluca Fru dopo la fine del reality hanno svelato qualcosa che non era andato in onda a Pechino Express.

Aurora Leone e Gianluca Fru, l’hanno svelato dopo Pechino Express

Aurora Leone e Gianluca Fru hanno formato a Pechino Express la coppia degli Sciacalli. Ma a quanto pare il nome scelto non rispecchia per niente quello che sono e che hanno dimostrato di essere durante il lungo viaggio. Sono sempre stati leali, forse poco strategici e ci hanno sempre messo il cuore.

Il terzo posto è stato conquistato proprio da loro. Al termine del reality, sui social, Aurora e Gianluca hanno svelato qualcosa che, come hanno scritto nel post, non si è visto a Pechino Express.

Scrivono: “C’è una cosa che non si è vista a Pechino Express: noi abbiamo detto a tutte le persone a cui chiedevamo ospitalità che eravamo fratello e sorella. Un po’ per dare sicurezza, un po’ per dare forza a noi”. Ebbene, quello che non si è visto è che gli Sciacalli ogni volta che chiedevano ospitalità dicevano di essere fratello e sorella. E come scrivono, a forza di ripeterlo ogni giorno alla fine ci hanno creduto un po’ anche loro che sono ‘ fratello e sorella’. E a voi sono piaciuti Aurora e Fru?