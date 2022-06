Un posto al sole, ricordate dove abbiamo già visto l’attrice Chiara Conti?

Chiara Conti interpreta Lara Martinelli in Un posto al sole: ricordate dove abbiamo visto l’attrice in passato?

Un posto al sole è una soap opera interamente prodotta in Italia; ci accompagna dal 1996, anno di esordio e non si è più fermata visto il grande seguito ottenuto. La trama gira intorno agli abitanti di Palazzo Palladini e si intreccia in temi e situazioni attuali che rispecchiano la realtà.

Forse anche per questo la soap tiene incollati davanti alla televisione nel suo spazio di messa in onda migliaia di italiani. Spesso le persone si immedesimano in quelle scene o anche hanno vissuto quei momenti in prima persona. Diciamo che le storie raccontate sono storie che si vedono e sentono tutti i giorni. Il merito naturalmente del successo di Un posto al sole si deve non solo alla trama ma alla bravura del cast.

Molti attori sono presenti dal 1996, altri sono usciti di scena, altri ancora sono giunti in seguito. Negli ultimi tempi grande attenzione sta avendo il personaggio di Lara Martinelli.

La donna è rimasta incinta di Alberto Ferri. Lara è un personaggio entrato in scena dal 2020 ed è interpretato dall’attrice Chiara Conti. In molti la ricorderanno nelle vesti di altri personaggi, per questo vogliamo rispolverarvi le idee: ecco dove l’abbiamo vista in questi anni.

Chiara Conti è Lara Martinelli in Un posto al sole: ecco dove abbiamo già visto l’attrice

Lara Martinelli è un personaggio entrato a far parte di Un posto al sole dal 2020. Nelle ultime settimane la sua storia è al centro della curiosità dei telespettatori. E’ incinta di Roberto Ferri. Soltanto nelle prossime puntate scopriremo cosa succederà.

Intanto tornando all’attrice che interpreta Lara, Chiara Conti, possiamo dire che interpreta questa donna in maniera perfetta come lo è stata anche nei panni di altri personaggi: ricordate dove l’abbiamo vista?

L’attrice ha recitato al cinema e in televisione come in: The Protagonists, Sogno di una notte di mezza estate, Faccia di Picasso, L’ultima lezione, Promessa d’amore, Il servo Ungherese, Niente è come sembra, L’innocenza di Clara, Una diecimilalire, Una gita a Roma; sul piccolo schermo l’abbiamo vista in: I.A.S Investigatore allo sbaraglio, Incantesimo, Onora il padre, Le cinque giornate di Milano, E poi c’è Filippo, Butta la luna, Le ragazze di San Frediano, Il capitano 2, Distretto di Polizia, David Copperfield, La scelta di Laura, R.I.S. ROMA 3-Delitti imperfetti, 1993, Scomparsa, L’allieva, 1994, I delitti del BarLume, Il commissario Riccardi.

Voi ricordate i suoi personaggi?