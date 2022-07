Tutti amano Stefano De Martino, ma sapete cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventato famoso? È lui stesso a svelare ogni cosa.

Terminata la sua esperienza al timone di Stasera tutto è possibile per il suo terzo anno consecutivo, Stefano De Martino continua ad essere un volto amatissimo del piccolo schermo. Recentemente seduto sulle poltroncine di Amici 21 in qualità di giudice, l’amatissimo conduttore napoletano sta conquistando tutti col Tim Summer Hits. Seguirete anche voi la puntata di stasera? Ne vedremo sicuramente delle belle!

Così come Luca Argentero – che non si aspettava affatto di diventare un attore formidabile – anche Stefano De Martino ne ha fatta di strada dopo il suo esordio nella scuola di Amici. Dapprima ballerino professionista dello stesso talent che l’ha vista esordire ed, in seguito, inviato de L’isola dei famosi e formidabile conduttore, il bel napoletano ha dimostrato immediatamente di che pasta è fatta. Ed oggi è un volto amatissimo del piccolo schermo. Vi siete mai chiesti, però, cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventato un personaggio famoso della televisione nostrana? A rivelare ogni cosa, è stato proprio il diretto interessato attraverso una serie di Instagram Stories. Scopriamo insieme questo retroscena inimmaginabile.

Cosa avrebbe fatto Stefano De Martino se non fosse un conduttore famoso?

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Stefano De Martino ama essere molto presente coi suoi sostenitori. In diverse occasioni, ad esempio, ha condiviso una foto di sé da piccolo, sciogliendo il cuore di tutti per la sua dolcezza, ma ha anche rivelato un retroscena davvero inimmaginabile sul suo conto. Diverso tempo fa, attraverso una serie di Instagram Stories, ha risposto alle curiosità più “curiose” del suo pubblico social. E tra questa, ha anche rivelato cosa avrebbe voluto fare se non fosse diventato famoso.

Come ogni cittadino del Sud, ma soprattutto di Napoli, Stefano De Martino adora il mare e tutto ciò che ruota intorno ad esso. È proprio per questo motivo che se non fosse diventato famoso, l’amato conduttore sarebbe voluto diventare o un comandante, un pescatore o un ormeggiatore. Insomma, qualsiasi cosa avrebbe voluto fare, l’importante è avere a che fare con l’acqua marina.

L’avreste mai immaginato?

Quali sono i suoi prossimi progetti?

Attualmente, è al timone del Tim Summer Hits insieme ad Andrea Delogu, ma cosa succederà dopo? Oltre a dedicare del tempo a sé, suo figlio e Belen, il giovanissimo conduttore napoletano è pronto a ritornare in tv con un programma del tutto inedito per Rai Due. Alla presentazione dei palinsesti, è stato confermato che Stefano è il volto di punta della Rai. Ed è per questo che – a partire dalla prossima stagione – sarà al timone di un nuovo esperimento. Insomma, sarà un anno ancora più impegnativo del precedente!