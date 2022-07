Tutti pazzi per Elodie, ma che lavoro facevano i suoi genitori? Forse non tutti lo sanno

Siete curiosi di sapere che lavoro facevano i genitori di Elodie? Forse non tutti lo sanno: cosa ha rivelato la diretta interessata.

Era esattamente il 2015 quando Elodie – dopo aver tentato la “fortuna” con X-Factor – si presenta nella scuola di Amici e conquista un suo banco. A distanza di mesi dal suo ingresso, la cantante romana non solo si aggiudica un posto per la fase finale del programma, ma anche il secondo posto nella classifica finale.

Dopo Amici, Elodie cavalca la cresta dell’onda. Voce di tantissimi singoli di successo, la cantante riesce facilmente a farsi notare nel panorama musicale nostrano, tanto da ottenere anche un prezioso riconoscimento: è la voce femminile più ascoltata nel 2020 su Spotify. Un traguardo davvero impressionante e che, soprattutto, sottolinea quanto la sua grinta e determinazione abbiano vinto su tutto. Oggi Elodie è amatissima, eppure si sa davvero pochissimo sul suo conto. Sappiamo che ha una sorella minore con cui ha un rapporto speciale, ma dei suoi genitori cosa occorre sapere? Vi siete mai chiesti, ad esempio, che lavoro facevano? A dirlo, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista a Vanity Fair nel 2018.

Che lavoro facevano i genitori di Elodie?

Quella a cui si è lasciata andare Elodie a Vanity Fair nel 2018, è stata un’intervista piuttosto ricca. Oltre a parlare della sua carriera e del suo allontanamento da Emma Marrone, svelandone il reale motivo, la cantante di Amici ha anche svelato qualche “dettaglio” in più sui suoi genitori. Seppure la Di Patrizi abbia scelto di camminare con le proprie gambe da giovanissima, sarà sempre grata alla sua famiglia. Sapete, però, che lavoro facevano la sua mamma e il suo papà quando lei era piccolissima?

Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la mamma fosse una modella delle Antille francesi con origini indiane ed africane. Suo padre, invece, con origine rigorosamente italiane, era un musicista di strada. “Prima che si lasciassero ci mettevamo sul marciapiede di via della Maddalena a Roma, vicino al Pantheon, lui suonava, mamma raccoglieva i soldi per la pigione di 80 mila lire a Quartaccio”, ha ricordato.

La terribile infanzia

È legatissima ai suoi genitori, ma forse non tutti sanno che Elodie non ha vissuto un’infanzia che tutte le bambine sognano di avere. La separazione della sua mamma e del suo papà – avvenuta troppo presto – ha comportato delle conseguenze inevitabili sul suo stato d’animo tanto da condizionare la sua condotta di vita. A Il corriere della sera, infatti, ha raccontato di quando era una ragazzina, ma non riusciva a godersi la sua età appieno. “Ero sempre arrabbiata”, ha raccontato.

Sapevate questo aspetto del tutto inedito della vita di Elodie?