Gemma Galgani, indiscrezione clamorosa: nuovo ritocco per la dama di UeD?

Arriva un’indiscrezione clamorosa su Gemma Galgani: la dama di UeD ha fatto un nuovo ritocco estetico? Cosa potrebbe essere successo.

Non solo manca pochissimo al GF Vip – anche se sembrerebbe essersi diffusa una bruttissima notizia in merito alla sua data di partenza – ma anche il ritorno di Uomini e donne non scherza mica. Se da una parte, però, iniziano a spuntare i primi nomi sui probabili tronisti, dall’altra c’è chi si chiede chi ritornerà nel parterre del programma.

Proprio recentemente, vi abbiamo raccontato l’incredibile indiscrezione che riguarda un amato volto del programma, ricordate? Stavolta, invece, vogliamo riportarvi quello che si dice in questo ultimo periodo di Gemma Galgani, che sta lasciando tutti senza parole. Si è parlato tante volte di un addio della dama torinese al dating show di Maria De Filippi, ma solo adesso sembrerebbe che l’allarme sia rientrato. Appurato questo, non possiamo assolutamente non raccontarvi l’indiscrezione shock che è spuntata in queste ultime ore sulla famosa ed amata dama di UeD. Di che cosa parliamo? La risposta è semplicissima: sembrerebbe che la Galgani si sia nuovamente sottoposta ad un ritocco estetico. A distanza di poco più di un anno dal suo intervento al Lato A, sembrerebbe che la bella Gemma abbia scelto di migliorare un altro ‘lato’ del suo corpo. Quale? Scopriamolo insieme!

Gemma Galgani, nuovo ritocco estetico per la dama di UeD? Cosa è emerso

Tutti gli amanti di Gemma Galgani e di Uomini e donne sanno benissimo che l’amatissima dama del dating show di Maria De Filippi si è concessa diversi ritocchi estetici. Il primo risale ad alcuni anni fa quando – in occasione del programma condotto da Simona Ventura – la bella torinese scelse di chiedere aiuto al team di esperti per un piccolo aiutino alla sua dentatura. Fatto questo e, raggiunto uno dei suoi più grandi desideri, la Galgani ha voluto sottoporsi ad un lifting al viso e – qualche mese più tardi – ad un intervento di aumento del suo Lato A. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, Gemma non è affatto contraria alla chirurgia estetica come la famosissima attrice. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che la dama si sia concessa ad un nuovo ritocco.

Al momento, questa voce di corridoio non è stata affatto confermata o smentita da parte della diretta interessata, ma stando ai beninformati sembrerebbe che Gemma si sia concessa un piccolo ritocco al naso.

Parteciperà davvero ad un reality?

Sul suo presunto addio a Uomini e donne, si è detto davvero di tutto. Secondo un’ultima indiscrezione, però, sembrerebbe che la dama potrebbe salutare il parterre del programma per prendere parte ad un famoso reality. Sarà davvero così? Al momento, non c’è nessuna parola in merito. Se, però, fosse davvero così, si tratterebbe di una grossissima opportunità per la bella dama.

Anche voi non vedete l’ora che arrivi Settembre?