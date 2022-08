Isola dei Famosi, è tornato al suo vecchio lavoro che non ha nulla a che vedere con la Tv

Dopo aver partecipato a L’Isola dei famosi, il naufrago è ritornato a svolgere il suo vecchio lavoro che non appartiene al mondo della tv.

Ha completamente cambiato vita dopo L’Isola dei famosi – proprio come ha fatto un ex concorrente del GF Vip. È stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione dell’adventure reality di Canale 5, ma – terminata la sua esperienza – sembrerebbe che sia ritornato a svolgere il suo vecchio lavoro, che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Non è assolutamente il primo volto tv – e non sarà affatto l’ultimo – ad essere ritornato a svolgere un lavoro ‘normale’ dopo la sua partecipazione ad un famoso programma. Ce ne ha dato la prova la famosa opinionista, che dopo anni di militanza nei salotti televisivi più famosi ha scelto di abbandonare questo mondo per seguire il suo compagno in una nuova avventura. A darcene conferma, però, è l’ex naufrago de L’Isola dei famosi, che – come testimonia il settimanale Chi – è ritornata a svolgere il lavoro di sempre. Curiosi di sapere di chi parliamo? Non immaginereste mai!

Dopo L’Isola dei Famosi è ritornato a svolgere il suo vecchio lavoro: è proprio lui!

Il suo percorso a L’isola dei famosi è stato davvero sensazionale, ma una volta spenti i riflettori dell’adventure reality di Canale 5 sembrerebbe che l’ex naufrago abbia deciso di ritornare alla sua vita di sempre. O, perlomeno, è proprio questo che si evince dalle foto condivise dal settimanale Chi. Oltre ad un ennesimo colpo di scena tra Ilary Blasi e Francesco Totti, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha svelato la ‘nuova vita’ dell’ex concorrente de L’Isola dei famosi. Di chi parliamo? La risposta è semplicissima, proprio di lui: Nicolas Vaporidis, recentissimo vincitore del programma.

Dopo la vittoria a L’Isola dei famosi, sembrerebbe che Nicolas Vaporidis abbia scelto di non cavalcare l’onda del successo e di ritornare a svolgere il suo vecchio lavoro. A distanza di qualche mese dalla sua proclamazione, infatti, l’attore è stato beccato nel suo locale londinese mentre lo gestisce alla grande e fa assaggiare ai suoi clienti i tipici piatti della sua città del cuore. Sia chiaro: questo non significa affatto che Nicolas ha detto ‘addio’ alla recitazione, al cinema o al tv! Al momento, però, sembrerebbe che voglia concentrare tutte le sue energie e risorse nel suo ristorante.

Avete visto la sua fidanzata?

Nessuno sapeva che Nicolas Vaporidis, invece è proprio così. Nel corso di una diretta de L’Isola dei famosi, l’attore romano ha raccontato di avere una fidanzata e di averlo tenuto nascosto fino a quel momento per salvaguardare la privacy della sua dolce metà. Qualche tempo fa, però, il vincitore dell’adventure reality ne ha svelato il volto. L’avete vista anche voi? Insieme sono splendidi!

Vi piacerebbe rivederlo nuovamente in tv?