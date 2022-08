Quanto costa la t-shirt di Ilary Blasi: sfoggia uno stile semplice e sportivo

Ilary Blasi torna a Roma sfoggiando una t-shirt che non passa inosservata: ma sapete qual è il prezzo?

Ilary Blasi dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti è volata in Tanzania per trascorrere qualche giorno lontano dal gossip. La notizia ha spiazzato letteralmente tutti, nessuno si aspettava che una delle coppie più belle dello spettacolo potesse arrivare ad una fine ma è accaduto.

Tornata dall’Africa, la conduttrice si è spostata per alcuni giorni a Sabaudia per poi passare qualche giorno a Cortina, sulle maestose e bellissime montagne. Ha trascorso del tempo in compagnia dei suoi amici ma nel frattempo le notizie sulla separazione si si sono fatte sempre più insistenti. Totti ha una nuova donna nella sua vita, Noemi Bocchi, l’avrebbe conosciuta durante una partita a padel l’anno scorso, secondo quanto dichiarato dal settimanale Chi.

Ilary avrebbe scoperto tutto soltanto in questi mesi, dopo che sua foglia Isabel tornata a casa avrebbe detto a sua mamma di aver conosciuto nuovi amichetti, figli in realtà di Noemi. Dopo che l’ex capitano della Roma avrebbe tolto la gestione dei social alla sorella della conduttrice e dopo i primi iniziali dubbi, avrebbe assunto un investigatore privato. La conduttrice è stata per qualche settimana lontana da casa ma adesso sta tornando. Per il suo ritorno ha indossato una t-shirt molto particolare.

Ilary Blasi l’ha sfoggiata tornando a casa: quanto costa quella t-shirt

Ha trascorso qualche giorno in Tanzania mostrandosi con un look diverso dal solito, è poi tornata per passare del tempo a Sabaudia e infine ha scelto la montagna per gli ultimi giorni. Ilary dopo aver annunciato la separazione da Francesco Totti ha preferito staccare un po’ la spina e allontanarsi.

Nonostante la distanza le notizie e i dettagli sui possibili motivi della fine del matrimonio sono arrivate sempre più forti, giorno dopo giorno. La nuova fiamma di Totti sarebbe Noemi Bocchi, donna con la quale è stato paparazzato dal settimanale Chi, sotto casa sua. In un secondo momento sono circolate delle voci su una possibile gravidanza di Noemi, bomba smentita ancora da Chi. Si parlerebbe di un ritorno in tv della conduttrice per parlare della questione, si dice che potrebbe andare a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin per rivelare quanto accaduto ma ovviamente si tratta solo di voci e di indiscrezioni. Mentre le notizie sulla sua vita privata sono sempre accese, Ilary adesso è tornata a Roma. Lo fa sapere con una storia social ed è proprio in questa ig che si mostra con una t-shirt molto particolare: sapete qual è il prezzo?

La conduttrice de L’Isola dei famosi ha indossato una maglietta corta con la pancia scoperta. Il modello appartiene alla collezione adidas x Gucci. Il colore predominante è il bianco con il logo in azzurro e le rifiniture in rosso. Ma quanto costa? La t-shirt di Ilary costa circa 480 euro. A voi piace?