Elisabetta Canalis mostra a tutti lo smalto: il nuovo colore presenta una tonalità neutra

Elisabetta Canalis mostra a tutti lo smalto: ha scelto un colore che rappresenta una tonalità abbastanza neutra.

Elisabetta Canalis è sempre molto impegnata, in giro per il mondo. Da qualche anno non vive più in Italia ma si è stabilita a Los Angeles insieme a suo marito, il chirurgo italo-americano Brian Perri e a sua figlia, Skyler Eva. Nonostante viva lontano fa spesso ritorno a ‘casa’.

L’Italia infatti l’ha vista crescere. Quando ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo era giovanissima. Aveva iniziato prima ma la notorietà è arrivata forte quando fu scelta per rivestire il ruolo di velina mora a Striscia la notizia. Dopo questa esperienza la sua carriera ha spiccato letteralmente il volo. Ha spaziato in ambiti diversi, lavorando come conduttrice, co-conduttrice, opinionista, giurata. Negli anni si è data anche alla recitazione, entrando a far parte di film e serie tv. Come abbiamo detto, vive a Los Angeles, ma spesso è nella penisola italiana.

Vi fa ritorno perchè ha i suoi affetti, i suoi amici e ha molti progetti che la legano al nostro paese. Di recente, per esempio, è stata ospite ad un importante evento a Milano. Per l’occasione ha sfoggiato un look elegantissimo. Ha indossato un vestito un po’ arricciato con una cintura e ha aggiunto una borsa abbinata al colore degli abiti, il bianco. Qualche giorno prima la showgirl aveva invece mostrato la sua manicure, nelle storie instagram. Storie che, visto il grande seguito, non sono passate inosservate.

Elisabetta Canalis, avete visto lo smalto della showgirl? Ha scelto una tonalità abbastanza neutra

Sui social è seguita da milioni di persone, Elisabetta da quando ha esordito nel mondo dello spettacolo ne ha fatta di strada. Oggi è amatissima. Vive lontano dall’Italia ma spesso vi fa ritorno per trascorrere le vacanze, per rivedere i suoi affetti e i suoi amici.

Naturalmente è legata anche sotto il punto di vista professionale. Sono tanti i progetti che la riportano nella sua ‘casa’. Molte volte mostra tutto sui social, dagli shooting in cui si trova protagonista ai diversi impegni. Colpiscono spesso i suoi outfit, eleganti e alla moda, ma anche sportivi e molto casual. Qualche giorno fa la showgirl ha mostrato nelle sue storie lo smalto sulle unghie. I fan più attenti che guardano ogni sua ig, l’avranno sicuramente notato.

La Canalis ha scelto un colore di una tonalità abbastanza neutra. Sembrerebbe essere un bianco molto luminoso. Questa tinta mette in risalto la sua abbronzatura. A quanto pare ha optato per la semplicità, nessun colore acceso ma ha puntato sulla luminosità dell’effetto. Le unghie non sono lunghissime e sembrerebbero avere una forma più circolare. Questa è una manicure che molti fanno, bella e naturale: a voi piace?