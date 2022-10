“Vieni qui”: al GF Vip due concorrenti si baciano in giardino

E’ accaduto al GF Vip: i due concorrenti mentre stavano parlando in giardino si baciano.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochissimi giorni ma è già al centro dell’attenzione. Ogni giorno ne accade una. Sta facendo discutere il comportamento che hanno avuto i concorrenti nei confronti di Marco Bellavia. Ha abbandonato il gioco e in molti hanno accusato i coinquilini di averlo deriso e allontanato invece di aiutarlo.

Molte volte l’ex gieffino non ha trovato un sostegno da parte dei presenti e gli sono state rivolte parole che i telespettatori stanno condannando. Soltanto Antonella Fiordelisi e pochi altri si sono avvicinati al conduttore. Ed è proprio alla concorrente che ha raccontato dei suoi problemi mentali, svelando dei suoi attacchi di panico in metropolitana e di aver capito adesso di essere empatico. Sta di fatto che sabato 1 ottobre ha lasciato il gioco.

La vita in casa sembra andare avanti anche se continuano i riferimenti a Bellavia. Qualcuno, come in questo caso Ginevra Lamborghini, pare abbia capito di aver sbagliato. C’è anche chi continua a dire la sua contro l’ormai ex concorrente. Nelle ultime ore, tra una chiacchiera ed un’altra, mentre si trovavano in giardino, c’è stato un avvicinamento tra due concorrenti ed è scattato un bacio.

“Vieni qui”: al GF Vip i due concorrenti si avvicinano e si baciano in giardino

Dopo l’uscita di Marco Bellavia dalla casa del Grande Fratello Vip per gli altri concorrenti continua la corsa nel gioco. Tutti i presenti hanno personalità molto forti ed è per questo che ne accade una non al giorno ma quasi all’ora. Ci sono continue confidenze e costanti litigi. L’ultimo molto forte è nato fra Antonella Fiordelisi e Gegia, nel quale si è intromessa anche Wilma schierandosi con quest’ultima.

La giovane concorrente ha accusato la sua coinquilina di aver detto a Marco di andare via. Secondo il suo parere, sono in parte colpevoli della sua scelta di abbandonare. Gegia invece l’ha accusata di essere una bugiarda e di voler essere sempre al centro dell’attenzione per far parlare di lei. Mentre da una parte ci sono battibecchi, dall’altra parte, in giardino, alcuni concorrenti nelle scorse ore si sono trovati insieme per parlare. Daniele Dal Moro ed Edoardo seduti vicini si sono, ad un certo punto, dati un bacio.

Non è come sembra però, tra i due non c’è nessun interesse dato che da quanto successo nelle ultime ore, Donnamaria sembrerebbe provare interesse per Antonella. Il bacio è stato dato per gioco. Infatti Daniele mentre parlavano ha detto: “Facciamo una ship, vieni qui”. Edoardo si è voltato e i due si sono baciati. Un momento di spensieratezza dopo le tante discussioni che coinvolgono ogni giorno tutti i concorrenti.