Totti e Ilary Blasi, con chi e come hanno trascorso il Natale

Come e con chi chi hanno trascorso il natale l’ex pupone Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi? Gli scatti social rivelano tutto!

Queste sono le prime festività natalizie che hanno trascorso separati gli ormai ex coniugi Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ed i primi scatti emersi sui social rivelano in compagnia di chi erano i due ex protagonisti di una delle storie d’amore più discusse di sempre.

In queste ultime settimane si era parlato di un nuovo amore per Ilary Blasi. La nota conduttrice, era stata paparazzata dai fotografi del settimanale di Alfonso Signorini in compagnia di Bastian, l’imprenditore che ha fatto nuovamente battere il cuore alla nostra conduttrice. Alcuni rumors emersi al riguardo da parte di una voce vicina ad Ilary Blasi che in precedenza aveva anche rivelato dettagli in merito alla storia d’amore tra i due, aveva fatto sapere che la nuova coppia sarebbe stata pronta a trascorrere il Capodanno insieme. Ebbene, per quell’occasione scopriremo in compagnia di chi sarà la nostra Ilary Blasi. Ma nel frattempo invece, come ha trascorso queste festività natalizie? Stessa domanda ce la poniamo per l’ex pupone. In questi ultimi tempi di fatti non si fa che parlare anche di lui e della nuova compagna, Noemi Bocchi. I due insieme hanno compiuto un passo importante prendendo casa insieme.

Ilary Blasi e Francesco Totti: come e con chi hanno trascorso le festività natalizie

Quel vecchio detto “Due cuori e una capanna” ormai non descrive più quella che era stata l’unione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Per tutta la stagione estiva non si era fatto altro che parlare della fine del matrimonio di una storica coppia. Per loro questo del 2022Oggi però, ad affiancare i due noti volti del piccolo schermo ci sono altre persone. Si dice ormai consolidata la storia d’amore di Francesco Totti con Noemi Bocchi. I due hanno preso casa insieme e si da il caso che i due abbiano per l’appunto trascorso insieme questo primo Natale proprio nella nuova casa. Con i due, a tenergli compagnia c’erano anche le loro figlie più piccole: Sofia nata dalla precedente relazione di Noemi Bocchi ed Isabel figlia di Totti ed Ilary Blasi. Poche ore fa, è poi apparsa sul profilo ufficiale dell’ex calciatore una Instagram Stories in cui appariva insieme alla secondogenita Chanel.

Quanto ad Ilary Blasi invece, sui social non è apparsa alcuna traccia di lei in compagnia del suo Bastian. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha invece postato e re-postato alcune Instagram Stories che la vedono in compagnia delle sue sorelle, Melory e Silvia. Sia nel giorno della Vigilia di Natale sia quest’oggi, Ilary Blasi avrebbe trascorso queste giornate di festa in compagnia della sua amata famiglia.