Ilary Blasi fa spesso parlare di sé, ma stavolta sotto la lente d’ingrandimento è finito il suo lato B: secondo qualcuno, infatti, la moglie di Totti avrebbe fatto un recente ritocchino.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate dal pubblico. Dopo la notizia che da quest’anno non sarà più al timone del Grande Fratello Vip, la moglie di Francesco Totti ha in serbo sicuramente nuovi progetti lavorativi, tra cui un possibile approdo a Temptation Island Vip, come ipotizzato dal settimanale Spy. In questi giorni, però, a finire nel mirino del gossip è una caratteristica fisica della showgirl. Ospite da Maria De Filippi per la finale di Amici, Ilary si è mostrata raggiante e come sempre bellissima in uno stretto abito giallo, che metteva in evidenza un perfetto lato B. Ma qualcosa non ha convinto i più maliziosi: ecco cosa è successo.

Ilary Blasi, ecco le voci sul suo lato B

Ilary Blasi è stata ospite nella Finale di Amici, per una giuria esterna tutta femminile con Alessia Marcuzzi, Michelle Hunzinker e Silvia Toffanin. Oltre che per il simpatico siparietto con il marito Francesco Totti che le inviava dei messaggi ironici da casa, Ilary è stata protagonista della serata anche per un gossip partito proprio dal Backstage di Amici e reso noto da Dagospia e dal settimanale Oggi. A quanto pare il lato B della Blasi ha dato l’impressione di essere stato recentemente ritoccato. L’abito giallo che indossava nello studio di Amici ha mostrato, secondo i più attenti osservatori, un sedere particolarmente sodo, di più rispetto a quanto si sia visto in passato.

Da qui, l’indiscrezione secondo cui Ilary sarebbe ricorsa all’intervento di un chirurgo, per quello che si chiama il classico ‘ritocchino’. I più maliziosi azzardano questa ipotesi, ma c’è anche chi crede che il fisico sodo e perfetto della Blasi sia semplicemente merito di tanto allenamento ed esercizio fisico. L’unica certezza ad oggi è che Ilary, indipendentemente da tutto, rimane bellissima, sempre in forma e soprattutto amata dal pubblico.

