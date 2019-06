GF16, durante la finale andata in onda ieri sera, Francesca De André ha avuto una pesantissima lite con Mila Suarez: tra le due sono volate parole grosse, è intervenuto anche Malgioglio.

La Finale del Grande Fratello 16 è stata come sempre imperdibile. Prima dell’elezione della vincitrice, Martina Nasoni, tante sono state le sorprese, le eliminazioni e i colpi di scena. E nonostante fosse una serata fondamentalmente di festa, non sono mancate anche le liti, con Francesca De André protagonista assoluta. La concorrente ha prima litigato furiosamente con Taylor Mega dentro la casa, per poi avere uno scontro accesissimo in studio con Mila Suarez. Sono volate parole molto pesanti tra le due, e anche Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua.

Lite in studio tra Francesca De André e Mila Suarez: parole pesantissime

Dopo la sua eliminazione, Francesca De André è entrata in studio e come di consueto ha parlato con Barbara D’Urso del suo percorso all’interno della casa. Immancabile è stato un accenno all’antipatia con Mila Suarez, che già dentro la casa aveva portato a duri scontri tra le due. La D’Urso ha mostrato a Francesca tutti gli articoli che parlavano di loro, con i post in cui la Suarez diceva che sarebbe ricorsa ai suoi avvocati contro la ‘coinquilina’. Lo studio si è subito infiammato, andando soprattutto in favore di Mila, ma Francesca non si è affatto preoccupata della cosa ed è partita subito all’attacco.

“Vai dal chirurgo a rifarti i neuroni – le ha urlato – sei vuota e senza contenuti, l’unica cosa che ti offende è dirti che hai la cellulite”, ha continuato la De André, che faceva il verso della gallina ogni volta che Mila cercava di parlare. “Non voglio parlare, lo faranno i miei avvocati – ha replicato la Suarez – tu sei malata, hai bisogno di uno psichiatra”, ha poi concluso. Durante la lite è intervenuto anche Cristiano Malgioglio, che ha accusato Francesca di fare del bullismo e ha sottolineato la bellezza e l’eleganza di Mila, facendole anche fare una passerella tra gli applausi del pubblico. Situazione fuori controllo per Barbara D’Urso, che ha fatto entrare in studio la sorella di Francesca, Fabrizia De André, per fare abbracciare le due ragazze e stoppare la furibonda lite.

