Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone sono già in crisi? Ecco gli indizi che stanno facendo pensare a un allontanamento tra i due: fan preoccupati.

Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone sono una delle coppie nate in questa stagione di Uomini e Donne. Il bel bolognese, dopo un’esperienza di qualche anno fa sul trono più famoso d’Italia, seguita dalla lunga relazione con Valentina Rapisarda, è tornato a settembre alla corte di Maria De Filippi per cercare l’amore, e sembrava averlo trovato, almeno fino a oggi. La scelta di Arianna, fatta prima del tempo previsto dal programma, sembrava avergli restituito il sorriso e la serenità, ma oggi qualcosa preoccupa i fan della coppia, che sembra lontana: vediamo cosa è successo.

Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone potrebbero essere in crisi: ecco l’indizio

Andrea Cerioli e Arianna Cincirrone stanno insieme da circa 5 mesi, durante i quali si sono sempre mostrati felici e innamorati, ma soprattutto desiderosi di trascorrere insieme più tempo possibile, con un occhio addirittura già al futuro. La chimica tanto decantata da Andrea nel famoso discorso della scelta, è diventata presto amore e i due giovani hanno partecipato a numerosi eventi insieme, pubblicando spesso e volentieri i loro scatti sui social, per mostrare ai propri sostenitori che tutto andava a gonfie vele. Ma c’è un però…

Nell’ultimo periodo sono sempre meno le foto di Andrea e Arianna insieme, così come non ci sono commenti dell’uno sotto le foto dell’altra, e anche nelle storie su Instagram i due si mostrano soli già da qualche giorno. Non una dedica, non una menzione al proprio partner, strano da parte loro. L’ultima foto pubblicata da Andrea insieme alla fidanzata risale a due settimane fa, mentre è di 7 giorni fa l’ultimo post di Arianna con l’ex tronista. I due sono già in crisi? Oppure si tratta di una semplice coincidenza, dovuta magari ai rispettivi impegni lavorativi? Non ci resta che seguire la vicenda e attendere nuovi eventuali risvolti.

