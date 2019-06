Pamela Prati, dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista, prova a ricominciare la sua vita e lo fa grazie all’aiuto dell’amica Valeria Marini, con cui è in vacanza.

Pamela Prati sta provando a ricominciare la sua vita dopo lo scandalo del suo finto matrimonio col fantomatico Mark Caltagirone. Nelle ultime settimane Pamela non è mai apparsa in tv a raccontare la sua verità, come hanno fatto le altre due protagoniste della torbida vicenda, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Nonostante tutti la annunciassero come ospite di ‘Live-Non è la D’Urso’, l’ex soubrette non si è mai presentata in studio, per i motivi che la conduttrice Barbara D’Urso ha più volte spiegato.

Potrebbe interessarti anche:

La rinascita di Pamela Prati comincia con la vacanza insieme a Valeria Marini

Pamela Prati vuole solo dimenticare la brutta vicenda che l’ha vista protagonista in questi mesi, anche se il pubblico chiede ancora chiarezza. La soubrette, però, sembra non volerne più parlare e sta provando a ricominciare circondandosi solo di persone fidate e degli affetti pià cari. E’ il caso di Valeria Marini, amica e collega della Prati fin dai tempi del Bagaglino, che sta accompagnando Pamela in una breve vacanza, per starle vicino e farle sentire tutto il suo sostegno. La Marini ha sempre difeso l’amica in tutta questa storia, definendola troppo buona per inventare simili storie. Le due stanno trascorrendod dei giorni ‘stellari’ insieme, per mettersi alle spalle il passato.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le news e le curiosità sui tuoi programmi e personaggi preferiti, CLICCA QUI